Elebaşılığını "Memocan" lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı suç örgütü çökertildi - Son Dakika
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Elebaşılığını "Memocan" lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı suç örgütü çökertildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen 'Mahzen-7 Operasyonu'nda elebaşılığını Muhammed Uray'ın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 27 şüpheli yakalandı.

09.03.2024 08:37  Güncelleme: 09:06
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İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-7" operasyonlarında elebaşılığını "Memocan" lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 27 şüpheli yakalandı.

ÜÇ İLÇEDE EŞ ZAMANLI DÜĞMEYE BASILDI

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen çalışmalar sonucu, Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar ilçelerinde organize suç örgütü üyelerinin yasa dışı faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

Elebaşılığını 'Memocan' lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı suç örgütü çökertildi

YAPMADIKLARI ŞEY KALMAMIŞ

Şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "mala zarar verme (ikamet ve iş yerlerini kurşunlama)", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma", "silahlı tehdit" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarını işledikleri belirlendi. Yapılan aramalarda 12 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, uyuşturucu madde, 2 hassas terazi ile çok miktarda para ele geçirildi.

Elebaşılığını 'Memocan' lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı suç örgütü çökertildi

BAKAN YERLİKAYA'DAN "DEVAM" MESAJI

Açıklamasında operasyonların devam edeceğinin sinyalini veren Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

Elebaşılığını "Memocan" lakaplı Muhammed Uray\'ın yaptığı suç örgütü çökertildi

Ali Yerlikaya, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elebaşılığını 'Memocan' lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı suç örgütü çökertildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elebaşılığını "Memocan" lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı suç örgütü çökertildi - Son Dakika
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