Tokat'ın Zile İlçesinde yer alan Küçük Çeltik mesire alanına giden 3 arkadaş Mehmet Erkut Çağıl, Muslihittin Uludoğan ve Tuncay Uzun piknik yaptıkları esnada emekli polis memuru Ekrem Deniz ile karşılaştı.
Daha önceden aralarında husumet bulunan taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine Ekrem Deniz, 3 husumetlisine tabancayla ateş açtı.
Kurşunların isabet ettiği 3 şahıs da yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Deniz ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Emekli polis, piknik yaparlarken karşılaştığı 3 husumetlisini tabancayla vurdu - Son Dakika
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