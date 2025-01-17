Emine Erdoğan, devlet himayesindeki çocuklarla bir araya geldi - Son Dakika
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Emine Erdoğan, devlet himayesindeki çocuklarla bir araya geldi

Emine Erdoğan, devlet himayesindeki çocuklarla bir araya geldi Emine Erdoğan, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Gönüllü Koordinatörlüğü tarafından yürütülen 'Hayata Köprü Sanat Projesi'nde konuştu.

17.01.2025 23:51
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Emine Erdoğan, devlet himayesindeki çocuklarla bir araya geldi

İSTANBUL - Emine Erdoğan, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Gönüllü Koordinatörlüğü tarafından yürütülen 'Hayata Köprü Sanat Projesi'nde konuştu. Erdoğan, "81 ilimizin vali eşlerinin de desteğiyle 2002 yılında koruyucu aile yanındaki çocuk sayımız 515'ten, ocak ayı itibarıyla 10 bin 430'a yükselmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Gönüllü Koordinatörlüğü tarafından yürütülen "Hayata Köprü Sanat Projesi" çerçevesindeki program gerçekleşti. Atatürk Kültür Merkezindeki programa Emine Erdoğan, Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve davetliler katıldı. Proje kapsamında, devlet himayesindeki çocuklardan oluşan "Altın Çağ" adlı tiyatro oyunu sergilendi.

Kürsüde Türk İslam medeniyetinin bilimde, sanatta, felsefede ve ahlakta insanlığa yön veren bir irfan hazinesi olduğuna vurgu yapan Emine Erdoğan, "Bu hazinenin en parlak dönemlerinden biri de Orta Çağ'dır. Öyle bir çağ düşünün ki, Bağdat'tan Kurtuba'ya, Şam'dan Granada'ya, İskenderiye'den Fez'e kadar dönemin en iyi okulları, kütüphaneleri, rasathaneleri bu dönemde kurulmuş olsun. Öyle bir çağ düşünün ki dünyanın ilk üniversitesini kuran Fatıma El Fihri'yi, cebir ve algoritmanın öncüsü El- Harezmi'yi, tıp alanındaki çalışmaları hala bugün dahi kaynak olarak okutulan İbn-i Sina'yı yetiştirmiş olsun."Her biriniz işlendiğinde göz kamaştıracak birer cevhersiniz" dedi.

Konuşmasının devamında Erdoğan, "Her biriniz işlendiğinde göz kamaştıracak birer cevhersiniz. Devlet koruması altında yetişerek bugün çok önemli işler başaran abileriniz, ablalarınız bunun en güzel ispatı. Çektiği belgesellerle sayısız ödüle layık görülen öğretim görevlisi Yunus Topal, Müzik kariyeriyle gurur kaynağımız olan Merve Başoğlu, TEKNOFEST yarışmasında yüzlerce takım arasından üst sıralara yükselen yavrularımız ve bugünkü tiyatro oyununa hayat veren Zeytinburnu Çocuk Evleri Sitesi ve Kartal Şehit Polis Kemal Tosun Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimiz. Hepinizle ayrı ayrı iftihar ediyorum" şeklinde konuştu.

Geleceğin, çocuklara verilen değerler ve sunulan fırsatlarla şekilleneceğini belirten Erdoğan, "Bilhassa devlet koruması altındaki çocuklarımızın güven ve huzurlu bir ev ortamında, bilim, sanat ve sporun ışığında yetişmeleri, hükümetlerimiz boyunca temel önceliklerimizden biri olmuştur. Bununla birlikte, biliyoruz ki bir çocuğun hayata en iyi şekilde hazırlandığı yer, şefkatli bir aile yanıdır. Bu inançla koruyucu ailelik müessesini güçlendirmek amacıyla başlattığımız Gönül Elçileri Projesi, ne mutlu ki binlerce çocuğumuzu koruyucu aileleriyle buluşturdu. 81 ilimizin vali eşlerinin de desteğiyle 2002 yılında koruyucu aile yanındaki çocuk sayımız 515'ten, ocak ayı itibarıyla 10 bin 430'a yükseldi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Emine Erdoğan, devlet himayesindeki çocuklarla bir araya geldi - Son Dakika

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