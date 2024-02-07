Emniyet Genel Müdürlüğü, 'Güvenli Eğitim Uygulaması'nda 915 Aranan Şahsı Yakaladı - Son Dakika
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Emniyet Genel Müdürlüğü, 'Güvenli Eğitim Uygulaması'nda 915 Aranan Şahsı Yakaladı

Emniyet Genel Müdürlüğü, \'Güvenli Eğitim Uygulaması\'nda 915 Aranan Şahsı Yakaladı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ilk gününde 'Güvenli Eğitim Uygulaması' gerçekleştirdi. Uygulama sonucunda 915 aranan şahıs yakalandı. Uygulama kapsamında okul servis araçları, öğrenci yurtları, park-bahçeler ve umuma açık iş yerleri denetlendi. Ayrıca 19 bin 913 okul servis aracı denetlenerek cezai işlem uygulandı ve 290 araç trafikten men edildi. Uygulama sonucunda toplamda 945 aranan şahıs yakalanırken, 15 kayıp çocuk bulundu. Ayrıca 2 tabanca, 2 kesici ve delici alet, 6 kurusıkı tabanca ve 13 bin 620 dolu makaron ele geçirildi.

07.02.2024 16:23
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İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ilk gününde yurt genelinde 'Güvenli Eğitim Uygulaması' gerçekleştirdi. Uygulama çerçevesinde 915 aranan şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, çocuk ve gençleri başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, park-bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönem başlangıç tarihinde tarihinde Türkiye genelinde 'Güvenli Eğitim Uygulaması' gerçekleştirdi. Söz konusu uyguma kapsamında okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde ve umuma açık iş yerlerinde uygulama yapıldı. Ayrıca okul servis araçları ve personeli denetlendi.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak 10 bin 815 karma ekip ile 31 bin 608 personel emniyet ve jandarma personelinin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada 19 bin 913 okul servis aracı denetlendi. Toplam bin 349 araç ve sürücüsüne ihlaller nedeniyle cezai işlem uygulandı. Eksikliği tespit edilen 290 okul servis aracı ise trafikten men edildi. 23 bin 995 okul çevresi ile civarında bulunan 24 bin 541 umuma açık kahvehane, kıraathane, kafe, internet ve oyun salonu, şans oyunu bayisi, içkili yer ile park ve bahçe, metruk bina, çakmak gazı ile tiner gibi uçucu madde, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamulü satışı yapılan yer gün boyunca denetlendi. 2 FETÖ/PDY, 5 yağma, 38 uyuşturucu, 7 cinsel suçlar, 42 yaralama, 45 hırsızlık, 43 dolandırıcılık, 16 tehdit, 16 hakaret, 635 yoklama kaçağı-bakaya ve 96 diğer suçlardan olmak üzere toplam 945 aranan şahıs yakalandı. 15 kayıp çocuk ise bulundu.

Bunun yanı sıra 2 adet tabanca, 2 adet kesici ve delici alet, 6 adet kurusıkı tabanca ve 13 bin 620 adet dolu makaron ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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