Sivas'ta Trafik Kazaları Raporu Açıklandı - Son Dakika
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Sivas'ta Trafik Kazaları Raporu Açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Türkiye'de 2024'ün Ocak-Ağustos döneminde meydana gelen trafik kazalarının istatistiklerini açıkladı. Bu dönemde Türkiye genelinde bin 353 ölümlü-yaralanmalı kaza meydana gelirken, 16 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 506 kişi yaralandı. Sivas'ta ise aynı dönemde bin 128 maddi hasarlı kaza kaydedildi.

09.09.2024 11:50
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Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı 2024'ün Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarının istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre kentte bu yılın ilk 8 ayında bin 353 ölümlü-yaralanmalı kaza meydana geldi. Bu kazalar sonucu 16 kişi hayatını kaybederken 2 bin 506 kişi de yaralandı.

Sivas'ta Ocak-Ağustos döneminde meydana gelen maddi hasarlı kaza sayısı ise bin 128 olarak kayıtlara geçti. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Trafik Kazaları Raporu Açıklandı - Son Dakika

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