Sivas'ta Trafik Kazaları Raporu Açıklandı

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Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı 2024'ün Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarının istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre kentte bu yılın ilk 8 ayında bin 353 ölümlü-yaralanmalı kaza meydana geldi. Bu kazalar sonucu 16 kişi hayatını kaybederken 2 bin 506 kişi de yaralandı.

Sivas'ta Ocak-Ağustos döneminde meydana gelen maddi hasarlı kaza sayısı ise bin 128 olarak kayıtlara geçti. - SİVAS