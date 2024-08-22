Endonezya'da dev timsah, nehir kenarında bulaşık yıkayan yaşlı kadını öldürdü - Son Dakika
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Endonezya'da dev timsah, nehir kenarında bulaşık yıkayan yaşlı kadını öldürdü

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Endonezya'da 54 yaşındaki Halima Rahakbauw, nehirde tabak yıkarken 4,2 metrelik timsahın saldırısına uğradı. Timsah, kadını suya sürükleyip parçaladı. Polis ve köylüler timsahı öldürüp içinde insan kalıntıları buldu. Halima'nın deniz ürünleri toplamak için nehre gittiği belirtildi. Endonezya'da 14 timsah türü yaşıyor. Aşırı avlanma ve habitat kaybı nedeniyle timsahlar köylere yaklaşıyor. .

22.08.2024 10:52  Güncelleme: 11:07
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Endonezya'da 54 yaşındaki büyükanne Halima Rahakbauw, Wali Nehri'nde tabak yıkarken 4,2 metrelik bir timsahın saldırısına uğradı. Timsah, Halima'yı suya sürükleyerek iki kolunu ve bir bacağını kopardı.

Olay tanığı Ali Rahangmetan, timsahın bir insanı yediğini gördüğünü söyledi. Polis alarma geçerek arama başlattı ve timsahı öldürdü. Köylüler timsahın içinde insan kalıntıları buldu.

Halima'nın akrabası Jamia Seknun, yaşlı kadının kabuklu deniz hayvanları toplamak için nehre gittiğini ve muhtemelen bulaşıkları yıkamak için tekrar döndüğünü belirtti.

Endonezya adalarında 14 farklı timsah türü yaşıyor. Aşırı avlanma ve habitat kaybı nedeniyle timsahların köylere yaklaştığı düşünülüyor. Gelişmekte olan ülkede insanların nehirleri günlük işler için kullanması, saldırı riskini artırıyor.

Benzer bir olay yakın zamanda Avustralya'da da yaşandı. 40 yaşındaki Dave Hogbin, timsah dolu sulara düşerek hayatını kaybetti.

Endonezya'da dev timsah, nehir kenarında bulaşık yıkayan yaşlı kadını öldürdü
Endonezya'da dev timsah, nehir kenarında bulaşık yıkayan yaşlı kadını öldürdü
Endonezya'da dev timsah, nehir kenarında bulaşık yıkayan yaşlı kadını öldürdü
Endonezya'da dev timsah, nehir kenarında bulaşık yıkayan yaşlı kadını öldürdü
Endonezya'da dev timsah, nehir kenarında bulaşık yıkayan yaşlı kadını öldürdü
Endonezya\'da dev timsah, nehir kenarında bulaşık yıkayan yaşlı kadını öldürdü

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Son Dakika 3.Sayfa Endonezya'da dev timsah, nehir kenarında bulaşık yıkayan yaşlı kadını öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ozy On: 54 yaşında yaşlı kadın mı olur.. heralde başlığı atan 5 yaşında 29 0 Yanıtla
  • YoH null: o bölgeler için sıradan haber yapacak bişi yok kaderi değiştiremeyiz zamanı da geri alamayız olan olmuş önlemini almayan bor toplum kendini feda eder sıradaki haber gelsin 1 14 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Bu yüzden Lacoste ?????? giyinmiyorum artık 2 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Endonezya'da dev timsah, nehir kenarında bulaşık yıkayan yaşlı kadını öldürdü - Son Dakika
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