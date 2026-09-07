Engelli vatandaşın ihbarı 55 araca ceza getirdi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi çevresinde hatalı park edilen araçlar nedeniyle tekerlekli sandalyesiyle ilerlemekte güçlük çeken engelli bir vatandaş, yaşadığı mağduriyeti cep telefonu kamerasıyla kaydederek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin bölgede gerçekleştirdiği denetimlerde yasak park halindeki 55 araca toplam 68 bin 530 lira idari para cezası uygulandı.

Olay, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi çevresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tekerlekli sandalye kullanan engelli bir vatandaş, güzergahı üzerine park edilen araçlar nedeniyle geçiş yapmakta güçlük çekti. Hatalı park nedeniyle yaşadığı durumu cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaş, görüntülerle birlikte Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgede yasak parklanmaya yönelik denetimler gerçekleştirildi.

55 araca 68 bin 530 lira ceza

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı motosikletli trafik ekipleri, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi çevresinde iki ayrı zaman diliminde denetim yaptı. gerçekleştirilen kontrollerde yasak park halinde olduğu tespit edilen 55 araca, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 61'inci maddesi kapsamında toplam 68 bin 530 lira idari para cezası uygulandı.

Engelli vatandaş yaşadığı mağduriyeti kameraya kaydetti

Tekerlekli sandalyesiyle ilerlemeye çalışan vatandaşın, hatalı park edilen araçlar nedeniyle geçiş yapamadığını göstererek duruma tepki gösterdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülü ihbarın ardından trafik ekiplerinin bölgede gerçekleştirdiği denetimler ve yasak park halindeki araçlara yönelik işlemler de görüntülendi.