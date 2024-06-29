Erciş'te kamyonla kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
VAN - Van'ın Erciş ilçesinde kamyonla kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
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