Erdoğan: Olayı ilk andan beri takip ediyoruz, yangınla ilgili derhal soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Erdoğan: Olayı ilk andan beri takip ediyoruz, yangınla ilgili derhal soruşturma başlatıldı

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu'da 10 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan "Olayı ilk andan beri takip ediyoruz. Yangınla ilgili derhal soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.

21.01.2025 11:35  Güncelleme: 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde gece yarısı başlayan yangında 10 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi de yaralandı.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Gelişme kamuoyunda infiale neden olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan da otel yangınına ilişkin X hesabından bir açıklama yaptı.

Erdoğan: Olayı ilk andan beri takip ediyoruz, yangınla ilgili derhal soruşturma başlatıldı

"YARALILARIMIZA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"

Erdoğan paylaşımında "Bolu Kartalkaya'da bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Erdoğan: Olayı ilk andan beri takip ediyoruz, yangınla ilgili derhal soruşturma başlatıldı

"DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Bizim de ilk andan beri ilgili kurumlarımız vasıtasıyla yakından takip ettiğimiz ve soruşturmaların derhâl başlatıldığı bu elim hadiseden etkilenen tüm kardeşlerime ve Bolu'muza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Olayı ilk andan beri takip ediyoruz, yangınla ilgili derhal soruşturma başlatıldı
Erdoğan: Olayı ilk andan beri takip ediyoruz, yangınla ilgili derhal soruşturma başlatıldı

3-sayfa, Gündem, Hukuk, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erdoğan: Olayı ilk andan beri takip ediyoruz, yangınla ilgili derhal soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Nuri Varol:
    sen ancak takip edersin bay ekonomist. birazda emekliyi çiftçiyi dar gelirlileri takip et şöyle bir çarşı pazar gez markete falan git 48 43 Yanıtla
  • Ersin Toprak:
    SEN GİDİNCE HERŞEY DÜZELİR BU ÜLKENİN BAŞINDA OLDUĞUN SÜRECE BU ÜLKEYE BAHAR HAVASI GELMEYECEK 20 26 Yanıtla
  • Apple User:
    evet evet takip ediyor büyük ekonomist 24 16 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Kader 2 2 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Bolu’da Suriyeli halka yaşam suyunu %200 zam yapan Tanju hesap versin şimdi 0 0 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    tanju baskan yandi belediyeye cezayi keserler.Allah rahmet etsin en mutlu gunlerinde cok uzuldum .yakinlarina sabirlar. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:19 10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu 10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu
10:21 Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir
10:17 Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan’dan ilk yorum Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum
10:16 Trump hızlı başladı: ABD DSÖ’den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi Trump hızlı başladı: ABD DSÖ'den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi
06:44 Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı
16:41 Çin’de toplu katliam yapan iki kişi idam edildi Çin'de toplu katliam yapan iki kişi idam edildi
16:35 Feyza Civelek yine Kızılcık Şerbeti senaryosunu açıkladı ’’Ünalların evine maymun geliyor’’ Feyza Civelek yine Kızılcık Şerbeti senaryosunu açıkladı! ''Ünalların evine maymun geliyor''
16:30 Ahmetcan Kaplan, ezeli rakibe gidiyor Ahmetcan Kaplan, ezeli rakibe gidiyor
16:30 Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı
16:26 Türkiye iade etti, İran idama mahkum etti Türkiye iade etti, İran idama mahkum etti
16:24 Futbolseverlere müjde TRT dev maçı şifresiz yayınlayacak Futbolseverlere müjde! TRT dev maçı şifresiz yayınlayacak
16:18 Okul müdürü ve kadın öğretmen, ofiste uygunsuz görüntüleri ortaya çıkınca açığa alındı Okul müdürü ve kadın öğretmen, ofiste uygunsuz görüntüleri ortaya çıkınca açığa alındı
16:14 Narin davasında anne Yüksel Güran’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi Narin davasında anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2025 12:41:17. #1.13#
SON DAKİKA: Erdoğan: Olayı ilk andan beri takip ediyoruz, yangınla ilgili derhal soruşturma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.