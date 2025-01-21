Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde gece yarısı başlayan yangında 10 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi de yaralandı.
Gelişme kamuoyunda infiale neden olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan da otel yangınına ilişkin X hesabından bir açıklama yaptı.
Erdoğan paylaşımında "Bolu Kartalkaya'da bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Bizim de ilk andan beri ilgili kurumlarımız vasıtasıyla yakından takip ettiğimiz ve soruşturmaların derhâl başlatıldığı bu elim hadiseden etkilenen tüm kardeşlerime ve Bolu'muza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Erdoğan: Olayı ilk andan beri takip ediyoruz, yangınla ilgili derhal soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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