Barış görüşmeleri sürerken ABD'den benzeri görülmemiş askeri yığınak
Barış görüşmeleri sürerken ABD'den benzeri görülmemiş askeri yığınak

Barış görüşmeleri sürerken ABD'den benzeri görülmemiş askeri yığınak
27.03.2026 07:50
Barış görüşmeleri sürerken ABD'den benzeri görülmemiş askeri yığınak
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın enerji tesislerine yönelik saldırıları 6 Nisan’a kadar durdurduklarını açıklarken, Tahran ile yürütülen görüşmelerin “çok iyi” ilerlediğini söyledi. Öte yandan Pentagon’un Ortadoğu’ya 10 bine kadar ek asker gönderme planını Trump'a sunduğu belirtildi.

Yaklaşık bir aydır devam eden İran Savaşı’nda, ABD ile İran arasında anlaşma sağlanıp sağlanamayacağına yönelik tartışmalar sürüyor. İran’ın Washington’un 15 maddelik barış teklifine mesafeli yaklaştığı belirtilirken, Trump ise Tahran yönetiminin anlaşma yapmak istediğini savunuyor.

“GÖRÜŞMELER ÇOK İYİ GİDİYOR”

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, İran hükümetinin talebi üzerine enerji tesislerine yönelik saldırıları 10 günlüğüne durdurduğunu belirtti. “İran hükümetinin talebi üzerine enerji tesislerine yönelik saldırıları 6 Nisan’a kadar durduruyorum. Görüşmeler devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Daha önce Hürmüz Boğazı’nın 48 saat içinde açılmaması halinde İran’ın elektrik santrallerini hedef alacaklarını söyleyen Trump’ın, bu saldırıları önce 5 gün ertelediği hatırlatıldı.

“İRAN ANLAŞMA İÇİN YALVARIYOR”

İran’ın müzakere masasına oturmak istediğini öne süren Trump, “İran yenildiklerini kabul ediyor. Konuşmak istiyorlar. ‘Konuşmuyoruz’ diyorlar ama anlaşma için yalvarıyorlar” dedi. Anlaşma fırsatının İran’a bağlı olduğunu vurgulayan Trump, doğru bir anlaşma yapılması halinde Hürmüz Boğazı’nın açılacağını ifade etti.

Trump ayrıca İran’a yönelik saldırıların süreceğini belirterek, “İran’ı imha ediyoruz. İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük yıkım yaşanıyor” dedi.

İRAN’DAN ŞARTLI YANIT

İran, ABD’nin 15 maddelik teklifine resmi yanıt verdiğini açıkladı. Tasnim Haber Ajansı’na konuşan bir yetkili, yanıtın arabulucular üzerinden iletildiğini belirtti. Reuters’a konuşan bir kaynak ise yanıtın Pakistan üzerinden gönderildiğini aktardı.

İran tarafı, saldırıların tamamen sona ermesi, savaşın tekrarlanmayacağına dair somut güvenceler verilmesi, savaş tazminatlarının garanti altına alınması ve tüm cephelerde çatışmaların sonlandırılmasını talep etti.

İRAN: MÜZAKERELER “ALDATMA PROJESİ”

İranlı yetkililer, ABD’nin müzakere sürecini samimi bulmadıklarını belirterek, bunun “aldatma projesi” olduğunu savundu. Washington’un bu süreçle hem küresel petrol fiyatlarını kontrol altında tutmayı hem de olası bir kara harekâtı için zaman kazanmayı amaçladığı ileri sürüldü.

PENTAGON 10 BİN EK ASKERİ DEĞERLENDİRİYOR

Wall Street Journal’ın haberine göre Pentagon, Başkan Trump’a Ortadoğu’ya 10 bine kadar ek asker gönderilmesini önerdi. Trump’ın bu öneriyi değerlendirdiği ifade edildi.

ABD’nin ayrıca hızlı müdahale gücüyle bilinen 82’nci Hava İndirme Tümeni’ni bölgeye sevk ettiği ve kara harekâtı ihtimalinin de gündemde olduğu belirtildi.

Özet: Trump, İran’ın talebi üzerine enerji tesislerine saldırıları 6 Nisan’a kadar durdurduklarını açıklarken, görüşmelerin sürdüğünü ve Pentagon’un bölgeye 10 bin ek asker planını değerlendirdiğini duyurdu.

ABD'NİN ÖLÜM TİMİ BÖLGEDE

Öte yandan ABD’nin küresel askeri stratejisinde kilit rol oynayan seçkin birliklerinden biri olan 82. Hava İndirme Tümeni Orta Doğu’da tırmanan gerilim çerçevesinde yeniden gündeme geldi. ABD-İsrail-İran hattında çatışmaların sürdüğü kritik süreçte, yaklaşık 2 bin askerden oluşan öncü birliğin bölgeye sevk edildiği öne sürüldü.

The Telegraph’ta yer alan haberde söz konusu konuşlandırma ihtimali, Washington yönetiminin hızlı müdahale kapasitesini bir kez daha gözler önüne sererken, küresel güç projeksiyonu açısından da dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Mayıs 2025’te Kuzey Karolina’daki Fort Bragg üssünde yaptığı konuşmada birlik için “her an hazır, her an ölümcül” ifadelerini kullanmıştı. Binlerce paraşütçüye hitap eden Hegseth, “Bu oluşuma baktığımda caydırıcılığı görüyorum. Amerikan gücünün somut halini görüyorum” şeklinde konuşmuştu. Hegseth ayrıca, ABD’nin askeri gücünü kullanarak küresel ölçekte barışı yeniden tesis edeceğini vurgulamıştı.

SAATLER İÇİNDE HAREKETE GEÇEBİLEN GÜÇ

ABD Başkanı Donald Trump döneminde yeniden yapılandırılan hızlı müdahale doktrini kapsamında, 82. Hava İndirme Tümeni’nin reaksiyon süresi dramatik biçimde kısaltıldı. Yetkililere göre birlik artık birkaç saat içinde dünyanın herhangi bir noktasında operasyonel hale gelebiliyor. Bu özellik ani krizler, tahliyeler ve güç gösterisi operasyonlarında kritik önem taşıyor.

Birliğin resmî iletişim kanallarında paylaşılan mesajlar da bu yaklaşımı destekliyor. 2018 yılında yayımlanan bir videoda yer alan ‘Düşmanlarımız asla uyumaz. 82. Tümen de uyumaz’ ifadesi, birliğin sürekli hazır olma doktrinini yansıtıyor. Aynı videoda kullanılan ‘Yukarıdan ölüm’ sloganı ise hava indirme birliklerinin karakteristik saldırı tarzını da simgeliyor.

    Yorumlar (4)

  • 1234 1234:
    bir saat sonra değişir yeni bir açiklama gelir 19 0 Yanıtla
  • Hiçkimse Hiçkimse:
    10 bin asker iranı alamaz en az 200 bin kara kuvveti gerekli iran öyle arap ülkelerine benzemez 11 0 Yanıtla
  • kwgg5225qq kwgg5225qq:
    zamana oynuyor Trump , sizzz kaybettiniz !!! 8 0 Yanıtla
  • halil eles halil eles:
    İran taktiği yemiyor 8 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
