Erzincan'da 20 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Erzincan'da 20 Kişi Yakalandı

Erzincan\'da 20 Kişi Yakalandı

Erzincan'da toplam 40 yıl hapis cezası olan 20 şahıs polis tarafından yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

05.10.2024 13:07
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Erzincan'da toplamda 40 yıl 1 ay 27 gün hapis cezası olan 20 şahıs polis ekiplerince yapılan çalışmalarda yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;

Mersin Ağır Ceza İlamat Masasınca "Gece Vakti Yağma" suçundan 26 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan 1 şahıs,

Erzurum Asliye Ceza İlamat Masasınca "Bir Yabancıyı Ülkeye Sokan veya Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama" suçlarından 4 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs,

Erzurum 2. İcra Mahkemesince "Çekle İlgili Karşılıksız İşlem Yapılmasına Sebebiyet Verme " suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs,

Erzincan İlamat ve İnfaz Bürosunca "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs,

Erzincan İlamat ve İnfaz Bürosunca "Kasten Yaralama" suçundan 1yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs,

Erzincan İlamat ve İnfaz Bürosunca "Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs,

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesince "Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma" suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs,

Erzincan 5. Asliye Mahkemesince "Müstehcen Yayınların Üretiminde Çocukları Kullanmak" suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs,

Tercan İlamat ve İnfaz Bürosunca "Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık" suçlarından 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs,

Tercan İlamat ve İnfaz Bürosunca "Silahla Tehdit" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs,

İzmir Asliye Ceza Masası "Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret" suçundan 7 bin 80 TL adli para cezası bulunan 1 şahıs,

Antalya Asliye Ceza İlamat Masası'nca "Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf" suçundan 3 bin 750 TL adli para cezası bulunan 1 şahıs,

Tokat 2. Asliye Ceza Mahkemesince "Basit Yaralama" suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs,

Denizli 8. Asliye Ceza Mahkemesince "Taksirle Ölüme Neden Olma" suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs,

Şanlıurfa 1. Asliye Ceza Mahkemesince "Dolandırıcılık" suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs,

Şanlılurfa 1. Sulh Ceza Hakimliğince "Bilişim Yolu ile Dolandırıcılık" suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs,

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince "Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret" suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs,

Kocaeli 1. Sulh Ceza Hakimliğince "1163 Sayılı Kanuna Aykırılık" suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs,

Kozan Sulh Ceza Hakimliğince "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs,

İstanbul 6.Sulh Ceza Hakimliğince "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs yakalandı.

Toplamda 40 yıl 1 ay 27 gün hapis cezası olan 7 şahıs, İfadeye yönelik 11 şahıs, adli para cezası olan 2 şahıs olmak üzere 20 şahıs Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da 20 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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