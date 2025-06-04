Erzincan\'da Asayiş Toplantısı Yapıldı

Erzincan'da Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında Mart, Nisan ve Mayıs ayına ilişkin asayiş bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Erzincan Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ve İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba katıldı.

Uyuşturucu, terör, trafik ve göçle mücadele konularında yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi veren Vali Aydoğdu, Erzincan'ın huzurun ve güvenliğin sağlanması için var gücümüzle, kolluk kuvvetlerimizle rehavete kapılmadan, gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kişilere karşı suçlarda düşüş var, aydınlatma oranı yüzde 100

Vali Aydoğdu'nun paylaştığı verilere göre, kişilere karşı işlenen 10 önemli suç kategorisinde 2024 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında toplam 612 olay meydana gelirken, 2025'in aynı döneminde bu sayı 607'ye geriledi.

Mal varlığına karşı suçlarda artış

Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta ise 2024 yılında 77 olay yaşanırken, 2025'in aynı döneminde bu sayı 82'ye yükseldi. 82 olaydan 74'ü aydınlatılırken, geri kalan 8 olay için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Hırsızlık suçlarında 'sıfır olay'

Vali Aydoğdu açıklamasında bazı hırsızlık suçlarının tamamen ortadan kalkmış olmasına dikkat çekti. 2025 yılı Mart-Nisan-Mayıs döneminde Erzincan genelinde otodan hırsızlık, kapkaç, yankesicilik ve motosiklet hırsızlığı gibi olayların hiç yaşanmadığı belirtildi.

243 aranan şahıs yakalandı

Aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda da önemli sonuçlar elde edildi. 2025 yılı Mart-Mayıs döneminde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 243 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi. Bu kişiler arasında 5-10 yıl cezası olan 12 kişi ve 10 yıl üzeri cezası bulunan 3 kişi yer aldı.

Uyuşturucuyla mücadelede kararlılık sürüyor

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2025 yılı ilkbahar döneminde yapılan 12 operasyonda 20 kişi hakkında işlem yapıldı. Kullanım ve diğer suçlar kapsamında ise 73 olayda 92 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 13 kilo 247 gram uyuşturucu madde, 63 adet afyon sakızı, 2656 kök kenevir ve 286 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Siber suçlarla mücadele dijital alanda da devam ediyor

Siber devriyeler aracılığıyla yürütülen çalışmalar neticesinde 2025 Mart, Nisan ve Mayıs aylarında toplam 672 şahıs ve sosyal medya hesabı hakkında işlem yapıldı. Bu işlemler; 211 asayiş, 38 terör, 78 güvenlik, 170 siber suç ve 174 diğer suç kategorilerinde gerçekleştirildi.

Trafik denetimleri artarken kuralsızlık azalmıyor

Trafik güvenliği alanında da yoğun bir denetim süreci yürütüldü. 2024 yılı Mart-Mayıs döneminde 159 bin 679 araç denetlenirken, 2025 yılında bu sayı yüzde 20 artışla 191 bin 973'e yükseldi. Kurallara uymayan 20 bin 12 araca cezai işlem uygulandı.

Terörle mücadelede 12 gözaltı

FETÖ ve diğer terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2025 yılı İlkbahar döneminde 12 kişi güvenlik güçleri tarafından yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Erzincan'daki huzur ortamının korunması adına terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğü mesajı verildi.

Düzensiz göçle mücadele ve Suriyeli sayıları

Vali Aydoğdu, Erzincan'daki geçici koruma altındaki Suriyeli sayısının 110 kişi olduğunu belirtti. Düzensiz göçle mücadele kapsamında 19 operasyon gerçekleştirildi, 27 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Bu kişilerden 17'si tutuklanırken, diğerlerine adli kontrol uygulandı. Ayrıca 24 araca da el konuldu.

Kurban Bayramı tedbirleri alındı

Toplantının devamında Vali Aydoğdu, Kurban Bayramı öncesinde şehir genelinde alınan güvenlik, trafik ve sağlık tedbirlerini kamuoyuyla paylaştı. Vali Aydoğdu, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak bayram tatili süresince vatandaşların huzur ve güven içinde bir bayram geçirebilmesi için çok sayıda kurumun eş zamanlı olarak sahada olacağını kaydetti.

Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 151 ekip, bin 293 personel ve 7 drone ile bayram boyunca asayiş ve trafik denetimleri sıkı bir şekilde sürdürüleceğini belirten Aydoğdu, trafik kazalarının önlenmesi, olası yoğunlukların yönetilmesi ve kamu düzeninin sağlanması için tüm birimlerin sahada olacağını dile getirdi.

Vali Aydoğdu, "Bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için trafik kurallarına mutlaka riayet edilmeli" uyarısında bulundu.

Vali Aydoğdu'nun açıklamasına göre, Kurban Bayramı boyunca Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, 8 ilçe hastanesi ve 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri başta olmak üzere toplam bin 324 sağlık personeli 7/24 görev başında olacak. İl Sağlık Müdürlüğü ayrıca 34 aracı sağlık hizmetlerinde aktif olarak kullanacak.

Tarım İl Müdürlüğü ekipleri de bayram boyunca gıda güvenliği ve hijyen denetimlerine devam edecek. Vatandaşların dini usullere uygun şekilde kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için kesimhanelerde 6 din görevlisi rehberlik sağlayacak. İtfaiye, elektrik, su, doğalgaz ve telefon arızalarına karşı nöbetçi ekipler hazır bekleyecek. - ERZİNCAN