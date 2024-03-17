Koç organize suç örgütüne operasyon: 6 şüpheli tutuklandı

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Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, geçtiğimiz hafta içerisinde düzenlenen "Mahzen-9" operasyonu kapsamında Koç organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'ı tutuklandı.

Erzincan'da Necat Koç'un elebaşılığını yaptığı öne sürülen organize suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Erzincan'ın yanı sıra eş zamanlı olarak "Mahzen-9" operasyonları kapsamında İzmir'de Hasan Keser, Kayseri'de Barış Şengül (Yılanlar), Manisa'da Ömer Çakır, Muğla'da Yakup Çabuk (Çabuklar), Diyarbakır'da Oğuz Sorguç (Yurtdışı Firar) organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Erzincan'ın da aralarında bulunduğu 6 ilde düzenlenen ve elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 54 şüpheli yakalandı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 9 şüpheliden 6'ı sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erzincan'daki 3 şüphelinin ise adli işlemleri, adli makamlarca devam etmekte.

Konuya ilişkin Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:

"İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan "Mahzen-9" o kapsamında; 'Suç İşlemek Amacı ile Örgüt Kurmak (TCK/220)' suçundan başlatılan projeli çalışma ile teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde ilimiz genelinde hiyerarşik bir yapı içerisinde 11 olaya karıştıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik, 48 personel ve 6 Özel Harekat unsurunun katılımıyla; 12 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş olup, örgüt lideri Necat Koç ile T.Ö., H.K., S.K., İ.K., İ.P., Y.T., M.E. ve İ.S. isimli 9 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Şüpheli şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalar neticesinde; 3 adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve 58 adet fişek, 9 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet "sallama" tabir edilen bıçak, 8 adet farklı şahıslar adına düzenlenmiş senet, 1 adet farklı şahıslar adına düzenlenmiş araç satış sözleşmesi, 1 adet farklı şahıslar adına düzenlenmiş mutabakat evrakı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 13.120tl nakit para ele geçirilmiştir.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce adli makamlara sevk edilen 9 şüpheliden örgüt lideri Necat Koç'un da içinde bulunduğu 6 şüpheli suç işlemek amacıyla örgüt kurma (TCK/220), tefecilik (TCK/241), nitelikli yağma, 6136 SKM suçlarından tutuklanarak Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiş, 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler, adli makamlarca devam etmektedir." - ERZİNCAN