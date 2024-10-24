Erzincan\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Erzincan- Sivas kara yolunda otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Erzincan - Sivas kara yolu Refahiye ilçesine bağlı Kova köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 ABG 117 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza mahalline jandarma, sağlık, trafik ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ERZİNCAN