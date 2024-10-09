Erzurum Valisi Çiftçi\'ye büyük kumpas! Sanal kart sayesinde kurtuldu

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, 9 aylık emniyet ve asayiş olaylarını değerlendirdi. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki toplantının ardından basın açıklaması yapan Vali Çiftçi, kişilere karşı işlenen suçlar ve mal varlığına karşı işlenen suçlarla ilgili bilgi verdi. Vali Çiftçi, İlimizde kişilere karşı işlenen 10 önemli suça bir göz atacak olursak; hakaret ve tehdit suçları hariç olmak üzere diğer 8 suç türünde bir düşüş olduğunu memnuniyetle ifade edebilirim. Hakaret ve tehdit suçlarında bir artış var. Ama bunun dışında diğer 8 önemli suç çeşidinde bir azalma var. Bir örnek vereyim. Mesela cinsel saldırı suçlarında yüzde 43 bir azalma var; geçen senenin 9 ayına göre. Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarında yüzde 40, konut dokunulmazlığını ihlal suçlarında yüzde 32 oranında bir düşüş var. Bunlar kişilere karşı işlenen suçlardan memnuniyetle ifade edebilecek hususlar. Yine kişilere karşı işlenen 10 önemli suç tipinde geçen sene emniyetimizin ve jandarmamızın birlikte aydınlatma oranları ortalama olarak söylüyorum. Geçen seneki aydınlatma oranları yüzde 98,75 iken bu sene aydınlatma oranlarımız yüzde 99,79 şeklinde. Geçen seneye göre, bir başka ifadeyle söylemek gerekirse; neredeyse kişilere karşı işlenen suçların tamamını emniyetimiz ve jandarmamız aydınlatmış gözüküyor. Bu da ilimiz açısından memnuniyet verici bir husus dedi.

"BU SENE İLİMİZDE HİÇ KAPKAÇ OLAYI OLMADI"

Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç tipinde dolandırıcılık hariç diğer 8'inde yüksek oranda düşüş olduğunu belirten Çiftçi, şunları söyledi Bu sene ilimizde hiç kapkaç olayı olmadı, suçu oluşmadı. Bunun yanında oto hırsızlığı da olmadı. Bunun dışında mesela mal varlığına karşı işlenen suçlarda motosiklet hırsızlığı yüzde 86 oranında bir düşüş kaydetti. Evden hırsızlık yüzde 71 oranında azaldı. Dolandırıcılık suçlarını hariç tuttum. Senenin başında ilk yaptığım toplantıda geçen seneye göre, dolandırıcılık suçlarında yüzde 137'lik bir artış olduğunu söylemiştim, ilk yaptığımız bilgilendirmede. Bugün itibarıyla geçen senenin 9 ayıyla, bu seneyi karşılaştırdığımızda; bu oran yine geçen seneye göre yüzde 26 oranında yüksek. Tamamen de önüne geçebilmiş değiliz. Vatandaşlarımızı kandırmaya, tuzaklarına düşürmeye devam ediyorlar. Dolandırıcılık derken özellikle bilişim sistemlerini kullanarak yapılan nitelikli dolandırıcılık var. Vatandaşlarımızı arıyorlar, kendilerine asker, polis, savcı süsü veriyorlar. Operasyon yapıldığını ifade ediyorlar. Vatandaşımızı kandırıp, telaşlandırıp, bankaya yönlendiriyorlar. Evlerdeki altınları bozdurup, IBAN numarasına yatırılmasını söylüyorlar.

"ASKER, SAVCI, POLİS KESİNLİKLE VATANDAŞIMIZDAN PARA İSTEMEZ"

Kargo yöntemi ile yapılan dolandırıcılıkta kendisinin de arandığını ifade eden Vali Çiftçi, Kargomun geldiğini ve adresi güncellemem gerektiğini söylüyorlar. Adresi güncelledim. Ondan sonra da bir ek ödeme talep ettiler. Yalnız ek ödemeyi yaparken sanal kart kullandım. Sanal kartın da limiti çok düşüktü. Oradan çekemediler. Eğer normal kartımı kullanmış olsaydım; muhtemelen ki en az 100-150 bin lira civarında belki para çekebileceklerdi. O sanal kart uygulamasıyla bu işten kurtuldum. Ama en güzeli, bu tür olaylara karşı tedbirli olmak dedi. Vatandaşları dolandırıcılıklara karşı uyaran Vali Çiftçi, Her zaman söylüyoruz. Asker, polis, savcı kesinlikle vatandaşımızdan para istemez. Onun altınını bozdurmasını, elindeki parayı götürüp bankaya yatırmasını, IBAN'a havale etmesini istemez. Vatandaşlarımız bu tür olaylara karşı uyanık olsunlar, temkinli olsunlar, dikkatli olsunlar. Böyle durumlarda zaten karşıdaki kişiler, telefonun kapatılmamasını istiyorlar. Vatandaşlarımız hemen telefonu kapatarak 112'yi arasınlar. Emniyetimize, jandarmamıza, bu tür kişilere ihbar etsinler. Vatandaşlarımız tanımadıkları, bilmedikleri, kendilerine kolay para kazanmayı vaat eden kişilere itibar etmesinler. Onlara inanmasınlar diye konuştu.

"NEREDEYSE 8 PUANLIK BİR ARTIŞ VAR"

Mal varlığına karşı işlenen suçların aydınlatma oranının geçen yılın 9 aylık dönemine göre 8 puan arttığına dikkat çeken Vali Çiftçi, Geçen yıl aydınlatma oranı yüzde 84,14 iken, bu sene yüzde 92,44'e yükselmiş. Neredeyse 8 puanlık bir artış var. Geçen seneye göre; mal varlığına karşı işlenen suçların aydınlatma oranı Türkiye ortalamasının üzerinde bir rakam. Erzurum'un suç aydınlatma oranı, mal varlığına karşı işlenilen suçlarda aydınlatma oranları Türkiye ortalamasının üzerinde. Valilik olarak tabii öncelikli görevimiz, İl İdaresi Kanunu'ndan kaynaklanan görevimiz. Vatandaşımızın can ve mal güvenliğini temin etmek. En öncelikli görevimiz bu. Bunu da emniyet ve jandarmamız vasıtasıyla yerine getiriyoruz. Sahadaki personelimiz, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız bütün sıralı amirlerimiz sağ olsunlar fedakar bir çalışma yürütüyorlar dedi.