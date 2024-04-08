Erzurum Trafik İstatistikleri: Ölüm ve yaralanmalı kazalarda 3. sırada

TÜİK 2024 Mart ayı dönemi Erzurum Trafik istatistiklerini paylaştı. Erzurum, Bölge illeri düzeyinde, ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası sayısında 3, maddi hasarlı trafik kazası sayısı düzeyinde 1, trafik kazaları yaralı sayısında da 3'üncü sırada yer aldı.
Erzurum Trafik Verileri
Erzurum'da Mart ayında 1, yılın ilk üç ayında kaydedilen trafik kazalarında 2 kişi yaşamını yitirdi. İlde Ocak - Mart döneminde meydana gelen ölüm ve yaralanmalı trafik kazası sayısı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 12,67, ülke toplamında ise yüzde 0,53'lük oran gösterdi.
Erzurum Mart 2024 Verileri
TÜİK verilerine göre Erzurum'da 2024 Mart ayı döneminde 100 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, 194 maddi hasarlı kaza oluştu. Bu kazalarda 1 kişi yaşamını yitirdi, kazalarda 169 kişi ise yaralandı.
Erzurum Ocak - Mart Dönemi
Erzurum'da bu yılın Ocak - Mart ayları kapsamında 274 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, 602 maddi hasarlı kaza kaydedildi. 3 aylık düzeyde yaşanan trafik kazalarında 469 kişi yaralandı, 2 kişi yaşama veda etti.
Doğu Anadolu Verileri
Bölgede, bu yılın ilk 3 ayında 2 bin 162 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, 3 bin 330 maddi hasarlı trafik kazası tespit edildi. Bölgede yaşanan kazalarda 31 kişi yaşamına veda etti, 3 bin 800 kişi yaralandı. Bölgede kaydedilen ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası sayısı ülke toplamında yüzde 4,19'luk oran gösterdi.
Ülke Verileri
Ülkede, bu yılın Ocak - Mart ayları diliminde 51 bin 549 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, 82 bin 318 maddi hasarlı trafik kazası tespit edildi. Ülkede yaşanan kazalarda 554 kişi yaşamına veda etti, 73 bin 568 kişi yaralandı.
Erzurum'un Bölge Toplamındaki Oransal Verileri
Erzurum'da kaydedilen ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası sayısı bölge toplamında yüzde 12,6'lık oran gösterirken, maddi hasarlı trafik kazası oranı yüzde 18,07, kaybedilen kişi sayısı yüzde 6,45, yaralı sayısı ise yüzde 12,34'lük oran verdi.
Bölge İlleri Kaza Dağılımı
Trafik istatistik Bülteni Mart 2024 sonuçları itibariyle Ağrı'da 145, Bingöl'de 121, Bitlis'te 115, Elazığ'da 263, Erzincan'da 147, Erzurum'da 274, Hakkari'de 44, Kars'ta 85, Malatya'da 450, Muş'ta 68, Tunceli'de 37, Van'da 307, Ardahan'da 26, Iğdır'da 80 ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası tespit edildi.
Bölge İlleri Ölüm Sayısı Dağılımı
Malatya bölge illeri içinde en fazla sayıda trafik kazası kaybı yaşayan il oldu. TÜİK verilerine göre, Yılın ilk 3 ayında meydana gelen trafik kazalarında Doğu Anadolu Bölgesi illeri Ağrı'da 2, Bingöl'de 5, Bitlis'te 2, Elazığ'da 4, Erzincan'da 1, Erzurum'da 2, Kars'ta 2, Malatya'da 6, Muş'ta 3, Tunceli'de 1, Van'da 3 kazazede yaşamını yitirdi.
Bölge İlleri Yaralı Sayısı
2024'ün Ocak - Mart döneminde meydana gelen trafik kazalarında, Bölge illeri olan Ağrı'da 266, Bingöl'de 255, Bitlis'te 216, Elazığ'da 418, Erzincan'da 243, Erzurum'da 469, Hakkari'de 65, Kars'ta 187, Malatya'da 757, Muş'ta 120, Tunceli'de 63, Van'da 584, Ardahan'da 49 ve Iğdır'da ise 108 kişi yaralanarak tedavi altına alındı. - ERZURUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzurum Trafik İstatistikleri: Ölüm ve yaralanmalı kazalarda 3. sırada - Son Dakika
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