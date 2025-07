Eş katiline \'İyi Hal\'le ödül gibi ceza

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Selda Eller'i boğarak öldüren Gökhan Eller, Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 5. kez hakim karşısına çıktı. Gökhan Eller'in, "Tasarlayarak ve kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılandığı davada mahkeme heyeti, 'Haksız tahrik' ve 'İyi hal' indirimi uygulayarak sanığa 20 yıl hapis cezası verdi. Duruşma sonrası çiftin kızları sinir krizi geçirirken, Selda Eller'n avukatları ve ailesi de karara tepki gösterdi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'ndeki lüks bir sitede 23 Eylül 2024 yılında meydana gelen olayda eşi Selda Eller'i boğarak öldüren Gökhan Eller, Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 5. kez karar duruşması için hakim karşısına çıktı. Gökhan Eller'in "Tasarlayarak ve kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada mahkeme heyeti 'Haksız tahrik' ve 'İyi hal' indirimi uygulayarak sanığa 20 yıl hapis cezası verdi. Duruşma sonrası ailenin avukatı Mehmet Arslan, Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Av. Beril Aras, Selda Eller'in Annesi Zehra Canşahin, babası Mustafa Durmaz ve kızı Rabia Nur Eller karara tepki gösterdi.

"Karar, yeni kadın cinayetlerinin davetiyesidir"

Öldürülen Selda Eller'in ailesinin avukatı Mehmet Arslan, "23 Eylül 2024 Selda Eller maalesef boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı almış olduğu Gökhan Eller tarafından canice katledildi. Selda anlaşmalı boşanma aşamasındayken defalarca kez Gökhan kendisini çevresinde ölümle tehdit ettiği için uzaklaştırma kararı almıştı ve boşanmayı aldatıldığı için çekişmeli boşanma kararı almıştı. Çok geçmişe değil olayın birkaç gün öncesine gittiğimizde Gökhan'ın dosya içerisinde bulunan tanık ifadelerinde de geçtiği Arkadaşlarına söylediği beyanlara bakıyoruz. 'Selda benden boşanır ve başkasıyla olursa yaşatmam öldürürüm.' '10 yıl yatar paşa paşa çıkarım duyarsınız.' 'Olay günü sabahı evde Müge Anlı'nın programını izliyorduk. Babam da yanımdaydı. Programda bir kadın ve sevgilisi kadının kocasını beraber öldürüyorlardı. Babam bana dönüp bizim de sonumuz böyle olacak. Ben anneni öldüreceğim. Sen de evi satıp cezaevinde bana bakarsın dedi. Ben ciddiye almadım.' Maktül ölmeden bir gün önce kızları olan Rabia bana anlattı. Babamla annem çok kötü kavga etti. Annem odaya girdi, kapıyı kapattı. 'Rabia beni kurtar.' diye bağırdı. Annemi öldürdü zannettim. Çok korktum. Sanık ile Selda sürekli kavga ediyorlardı. ve bu kavgalar sırasında Gökhan Selda'ya sürekli 'Öldürtme kendini Selda, öldüreceğim seni Selda.' şeklinde beyanlarda bulunuyordu. Bakın bunlar dosya içerisindeki tanık beyanları. Sanık olay günü eve gidiyor. İkisi yalnız başlarındayken oğlunun pantolonunu bağ olarak kullanarak Selda'yı canice katlediyor. Kadın cinayetleri dosyasında da sürekli karşılaştığımız üzere haksız tahrikten indiriminden yararlanmak üzere sürekli olarak eşinin kendisini tahrik ettiğini ve kendisine ağır laflar söylediğini söylüyor. Ancak sanık o kadar soğukkanlı. Olayı bu kadar planlamış ki evden çıkarken maktulün telefonunu yanına almayı ve telefonu yok etmeyi unutmuyor. Arkadaşlarını teslim olmadan önce yanına çağırdığında sokak arasında oturup bira alıp bira içmeyi atlamıyor. Bugün burada maalesef resmen katile 'Haklıydın.' dercesine çevresine defalarca kez öldürme planını söyleyip en sonunda çocuğunun pantolonuyla eşini boğarak öldüren birine sırf kurguladığı senaryodan dolayı haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmıştır. Sanık TCK 82 kasten öldürme suçundan 1. maddesi D ve F bentlerinden ağırlaştırılmış müebbet cezası alsa da TCK 29 ve 62. maddelerden haksız tahrik ve iyi hal indirimlerinin uygulanması neticesinde 20 yıl ceza almıştır. Her iyi hal indirimi her haksız tahrik kılıfı yeni kadın cinayetlerinin davetiyesidir. Bugün Selda Eller dosyasında verilen haksız tahrik indirimi bu ülkede kadınları öldüren erkeklerin 'zaten hak etmişti' diyerek yargıdan cesaret almasının maalesef bir kez daha önünü açmıştır. Bu karar sadece Selda'ya değil tüm kadınlara yönelmiş açık bir tehdittir. Biz bu tehdit karşısında asla susmayacağız. Ailemizle beraber, avukatlarımızla beraber hakkını aramaya devam edeceğiz." dedi.

"Kaç kızımızın canı yanacak"

Karara tepki gösteren Selda Eller'in Babası Mustafa Durmaz, "Hazırlanmış bu senaryo Gökhan Eller tarafından, avukatı tarafından hepsi senaryo. Kızıma iftiralar attı. Daha evvelden kendim şahidim. Benim yanımda dahi kızımı tehdit etti. Ben ne diyorsun? dediğimde baba ağzımdan kaçtı dedi. Devamlı söylediği şey 'kendimde değilim.' dedi. Böyle bir şey bir daha duymayayım dedim. Kızım da 'Baba, sen olsan da olmasan da devamlı beni tehdit ediyor' dedi. Kaç tane kızlarımızın canı yanacak? Kaç tane kadınların canları yanacak? Buna artık bir son demeli. Ağırlaştırılmış müebbet 20 yıl olmaması lazım. Ben kızımın hakkını sonuna kadar arayacağım. Onu da Allah'a emanet ediyorum. Allah da bana sağlık versin. Erken çıkmasın. Bu kadarını söyleyeceğim. Allah bana sabır versin." diye konuştu.

Elinde kızının fotoğrafını tutan Selda Eller'in annesi Zehra Canşahin, "Tasarlayarak sürekli kızıma işkence çektirdi. Ben bunun en ağır cezayı almasını istiyorum müebbetten. Onun için torunum da diyor ki 'O çıkarsa bizi de rahat bırakmaz.' Ben bunun çıkmasını istemiyorum. En ağır müebbet hapsini istiyorum. Kızım mezarda çürüdü. Onun da hapiste çürümesini istiyorum." dedi.

Kızı sinir krizi geçirdi

Annesini toprağa babasını da cezaevine gönderen ailenin 2 çocuğundan büyük olan Rabia Nur Eller ise annesinin hakkını sonuna kadar arayacağını belirterek şunları söyledi: "Olay kesinlikle aldatmayla ilgili değil Aldatmayla ilgili cinnet geçirdiğini söylüyor. Ancak öyle bir şey yok. Aldatmayla cinnet geçirmedi. Kendisi de defalarca kez aldattı. Öyle bir şey olsaydı annemin onu öldürmesi gerekiyordu. Ben annemin hakkının yerde kalmasını İstemiyorum. Hakkını sonuna kadar arayacağım." Rabia Nur açıklamasının ardından kendisine laf atan bazı aile üyeleriyle tartışarak sinir krizi geçirdi ve adliyeden ayrıldı.

"Umarım Selda gibi başka kadınların da canı yanmaz"

Bütün kadın cinayetlerinde olduğu gibi bu dosyayı da en başından beri takip ettiklerini kaydeden Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Av. Beril Aras ise, "Maalesef bugün çıkan karar herkesi çok üzdü. Bugünkü ortamı da görüyorsunuz zaten az çok. Bizim mahkemelerden beklediğimiz her zaman yani bu failleri caydıracak yüksek cezalar vermesi gerekirken maalesef her gün onları daha da cesaretlendiren kararlar çıkıyor. Bugünkü karar da tam olarak böyle bir karardı. Yani sanığı haklı çıkaran, 10 yıl yatarım çıkar çıkarım diyen sanığı haklı çıkaran bir mahkeme kararıydı maalesef. Biz tabii ki gerekli itirazlarımızı yapacağız, hukuki mücadelemizi vereceğiz. Selda'nın olduğu gibi diğer tüm kadınların da yanındayız. Ancak bu verilen kararlar maalesef failleri o kadar cesaretlendiriyor ki, biliyoruz ki buradaki herkes biliyor ki maalesef Selda son değil, devamı da olacak. Bunun için öncelikle bu cezasızlık politikasından bir an önce geri dönülmeli, gerekirse yasalarla yeniden düzenlenmeli. ve bunun bir önüne geçilmeli. Umarım Selda gibi başka kadınların da canı yanmaz." ifadelerini kullandı.

Olayın geçmişi

Olay, 23 Eylül 2024 tarihinde saat 18.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki lüks bir sitede meydana geldi. Yaklaşık 1 ay önce Yunusemre Belediyesi'nde zabıta olarak işe başlayan Gökhan Eller (40) ile güzellik salonu işletmecisi eşi Selda Eller (39), bir süre önce ailevi sorunları nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi. 3 Ekim tarihinde boşanma davaları görülecek olan çiftten Selda Eller, Gökhan Eller'i telefonla arayarak eve gelip eşyalarını almasını istedi. Eve giden Gökhan Eller, eşyalarını aldığı sırada eşinin kendisi hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdığını öğrendi. Bunun üzerine çıkan tartışmada Gökhan Eller, eşi Selda Eller'i boğarak öldürdü. Gökhan Eller, olayın ardından Barbaros Polis Karakolu'na giderek, eşini öldürdüğünü itiraf etti. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde evin çocuk odasında Selda Eller'in cansız bedenini buldu. Savcılığın incelemesinin ardından Selda Eller'in cansız bedeni, otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - MANİSA