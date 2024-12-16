Esad ailesinin uyuşturucu fabrikası ortaya çıktı - Son Dakika
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Esad ailesinin uyuşturucu fabrikası ortaya çıktı

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Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında daha önce 7 yıl boyunca cips üretimi yapılan, 2017'de Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın el koymasıyla uyuşturucu imalathanesine çevrilen fabrika görüntülendi. Fabrikada üretilen uyuşturuculardan her yıl milyarlarca dolar gelir elde edildiği öğrenildi.

16.12.2024 11:50  Güncelleme: 15:37
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Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve Esad ailesinin 53 yıl süren iktidarının devrilmesinin ardından kanlı yönetimin karanlık yüzü ortaya çıkıyor. Ülkenin başkenti Şam yakınlarında daha önce 7 yıl boyunca cips üretimi yapılan fabrikanın, 2017'de Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın el koymasıyla uyuşturucu imalathanesine çevrildiği ortaya çıktı. Fabrikada "captagon" hapları gibi uyuşturucu maddelerin üretildiği tespit edildi.

YAPAY MEYVELERİN İÇİNDE UYUŞTURUCU SEVKİ

Esad rejiminin uyuşturucuyu Suriye'den daha çok petrol zengini körfez ülkelerine ve Avrupa ülkelerine ihraç ettiği öğrenildi. Esad ailesinin uyuşturucuyu elektrik panolarının içinde bulunan dinamoların, ledler, kavun gibi plastik yapay meyvelerin içine yerleştirerek tırlar ile ihraç ettiği ortaya çıktı.

Esad ailesinin captagon haplarını kaçırarak her yıl milyarlarca dolar gelir elde ettiği belirtildi. Uyuşturucu ticaretinin ABD yaptırımlarının etkisi altındaki Esad rejimi için "ekonomik" açıdan büyük kazanç sağladığı ifade edildi.

Esad Ailesinin Uyuşturucu Fabrikası Ortaya Çıktı

"YETKİLİLER GELENE KADAR BURADA NÖBET TUTTUK"

Esad rejiminin düşmesinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Suriyeli Arif El Dud, "İnşallah Suriye halkının durumu iyi olacak. İnşallah güzel günler geri gelir ve yeni yönetimle her şey yoluna girer. Muhalifler ve yeni yönetimle Suriye halkı yeniden sevinecek ve güzel günlere kavuşacak. Burası cips fabrikası olarak kullanılıyordu. 2010'dan 2017'ye kadar faaliyet gösteriyordu. 2017 yılında Esad rejimi bu fabrikaya el koydu ve uyuşturucu fabrikasına dönüştürdü. Rejimin düşmesinden sonra biz fabrikaya girdik. İçerde uyuşturucu maddeler bulduk. İlgililere haber verdik ve onlar gelene kadar burada nöbet tutuk. Çünkü bu uyuşturucu maddelerin masum insanlara zarar vermesini istemedik" dedi.

Esad Ailesinin Uyuşturucu Fabrikası Ortaya Çıktı
Esad Ailesinin Uyuşturucu Fabrikası Ortaya Çıktı
Esad Ailesinin Uyuşturucu Fabrikası Ortaya Çıktı
Esad Ailesinin Uyuşturucu Fabrikası Ortaya Çıktı
Esad ailesinin uyuşturucu fabrikası ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esad ailesinin uyuşturucu fabrikası ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • abdullah bozkır:
    Sizin yalanınıza inanacak ahmak çok devam.. 1 0 Yanıtla
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