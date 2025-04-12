Esenler'de sokak ortasında eşini bıçakladı, kendine zarar verdi - Son Dakika
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Esenler'de sokak ortasında eşini bıçakladı, kendine zarar verdi

Esenler\'de sokak ortasında eşini bıçakladı, kendine zarar verdi

İstanbul Esenler'de Şaban Yaztırmak isimli erkek, boşanma aşamasındaki eşi Sevilay Yaztırmak'ı sokak ortasında bıçakla yaraladıktan sonra kendisine zarar verdi. Ağır yaralanan kadına yerde tekmeler savuran Şaban Yaztırmak, çevreden müdahale etmek isteyenleri de tehdit ederek yaklaştırmadı. Şaban Yaztırmak polis müdahalesiyle etkisiz hale getirilirken, Sevilay Yaztırmak ise hayatını kaybetti.

12.04.2025 22:43
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İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde boşanma aşamasında olan ve mahkeme kararıyla aralarında uzaklaştırma kararı bulunan çiftten Şaban Yaztırmak, eşyalarını almak için eşi Sevilay Yaztırmak'ın yaşadığı 5 katlı binanın giriş katında bulunan daireye geldi.

Esenler'de sokak ortasında eşini bıçakladı, kendine zarar verdi

SOKAK ORTASINDA EŞİNİ BIÇAKLADI, KENDİNE ZARAR VERDİ

Burada çift arasında çıkan tartışma sokağa taştı. Bu sırada koca Yaztırmak, eşi Sevilay Yaztırmak'ı defalarca bıçakladı. Yanına kimseyi yaklaştırmayan Şaban Yaztırmak bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Olayı gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Esenler'de sokak ortasında eşini bıçakladı, kendine zarar verdi

TEHDİTLE YAKLAŞTIRMADI, KADINI TEKMELEDİ

Eşini bıçaklayan Şaban Yaztırmak, çevreden yardım etmek isteyenlere de tehditler savurarak yaralı kadına yaklaşılmasını engelledi. Yaralı kadına tekmeler de savuran Şaban Yaztırmak'a, olay yerine gelen Esenler Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti. Kısa sürede saldırganı etkisiz hale getiren polis ekipleri, elindeki bıçağı alarak yere yatırdı.

Esenler'de sokak ortasında eşini bıçakladı, kendine zarar verdi

KURTARILAMADI

Bu sırada çevredekiler, yaralı kadının yardımına koştu. Yaralı çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan 34 yaşındaki Sevilay Yaztırmak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Yaztırmak'ın ilk evliliğinden bir çocuğu olduğu öğrenilirken saldırgan kocanın tedavisi devam ediyor.

Esenler'de sokak ortasında eşini bıçakladı, kendine zarar verdi

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan, sokakta yaşanan dehşet anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kocanın yaraladığı karısını tekmelediği, ardından bıçakla kendine zarar verdiği ve yanına kimseyi yaklaştırmadığı anlar yer aldı. Saldırgan kocanın polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiği sırada çevredeki bazı vatandaşların tekme attığı bu sırada polisin ise engel olmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Esenler'de sokak ortasında eşini bıçakladı, kendine zarar verdi

"'SENİ DE VURURUM' DEDİ"

Saldırgan kocayı durdurmaya çalışan vatandaşlardan Metin Korkmaz, "Boşanma aşamasındalar, kadın kendi eşyalarını almaya gelmiş. Aralarında tartışma çıktı, ondan sonra adam bıçakladı eşini. Kendi boğazına da bıçak attı, eline de attı, kendini bıçakla yaraladı. Ben gittim biraz sakinleştirmeye çalıştım, adam durmadı. Bana 'Seni de vururum' dedi, kendi boğazına bıçak attığı için geri geldim. Tanıyordum dükkana gidip geliyordu, sakin biriydi. Artık aralarında ne geçti bilmiyoruz. Herhalde cinnet geçirmiş adam" dedi.

Esenler'de sokak ortasında eşini bıçakladı, kendine zarar verdi
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Son Dakika 3.Sayfa Esenler'de sokak ortasında eşini bıçakladı, kendine zarar verdi - Son Dakika

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