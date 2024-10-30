Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkında Terör Soruşturması Başlatıldı - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkında Terör Soruşturması Başlatıldı

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PKK terör örgütüne üyelik suçundan gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki soruşturmanın, Temmuz 2023'te Diyarbakır cezaevindeki PKK'lı hükümlüden ele geçirilen örgütsel dokümanlarda adının geçmesinin ardından başlatıldığı öğrenildi.

30.10.2024 17:56  Güncelleme: 18:19
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "terör örgütü üyeliği" soruşturması kapsamında bugün gözaltına alındı. Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapıldı. Özer hakkındaki sürecin Temmuz 2023'te başladığı öğrenildi.

TEMMUZ 2023'TE PKK'LI HÜKÜMLÜDEN ELE GEÇİRİLEN DÖKÜMANDA ADI GEÇİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen ve Özer'in gözaltına alındığı soruşturma sürüyor. Özer hakkında, Diyarbakır Cezaevi'nde cezası kesinleşmiş PKK'lı hükümlüden ele geçirilen dokümanlarda adının geçmesi üzerine Temmuz 2023'te Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi.

10 YILLIK DÖNEMİ KAPSAYAN HTS RAPORLARI DOSYADA

Başsavcılığın, yetkisizlikle Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği soruşturma dosyası, Özer'in ikamet adresinin İstanbul olması nedeniyle de temmuzda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında da şüpheliye ilişkin geriye dönük 10 yıllık dönemi kapsayan iletişimin tespiti dahil HTS raporları dosyaya eklendi. Soruşturmada kapsamında ayrıca emniyet tarafından hazırlanan tüm raporlar da 28 Ekim'de dosyaya ulaştı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak, üzerine atılı suçu işlediği tespit edilmişti. Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkarılmıştı. Şüpheli Özer bu sabah gözaltına alınırken, evi, iş yeri ve aracında arama yapılmıştı.

Soruşturma kapsamında, terör örgütü mensuplarından ele geçirilen ve aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlara göre, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı adasında yapılan görüşmede şüpheli Özer'in sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesine dair evraka rastlandığı kaydedilmişti.

Şüpheli Özer hakkında iletişimin dinlenmesi tedbiri uygulandığı, bu kapsamda konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve incelenen hesap hareketleri içeriklerine göre, yaklaşık 10 yıllık süreçte PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan 694 farklı kişinin yanı sıra terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden kırmızı bültenle aranan Remzi Kartal ile 14 kez görüşme yaptığı belirlenmişti.

Soruşturmada elde edilen bu bilgilere göre Özer'in terör örgütüyle süreklilik ve yoğunluk arz edilecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı bildirilmişti. Ahmet Özer, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Özer'in hakimlikteki işlemleri tamamlandı. Özer'in, buradaki ifadesinin ardından "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan nöbetçi sulh ceza hakemliğince tutuklanmasına karar verildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkında Terör Soruşturması Başlatıldı

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkında Terör Soruşturması Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Batu Gun:
    Yalan iftiraniz batsin, esenyurdu kaybetmeyi boyle telafi edin siz, bi sandik gelsin varya 15 53 Yanıtla
    Alparslan Dövücü:
    Esenyurt ne ki ülkeyi yönetiyoruz seçim Gelse ne olacak senin gibi demli ve demlenmişler dumura uğrayacak !! 0 0
  • Kemsl:
    atın çöplüğe 48 16 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Köfteci Yusuf tezgahı gibi Buda ellerinde patlayacak 17 32 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    suçluysan işin zor suçsuzsan endişe etmeyin serbest kalırsın 38 7 Yanıtla
    Batu Gun:
    Ya evet, bu adalet sisteminde.... 0 0
  • Ali İzzet Aşrak:
    özgür bey hani temiz kağıdı vardı 31 5 Yanıtla
  • İbrahim null:
    idam gelmeli. 11 2 Yanıtla
  • Murat Avci:
    Her kim olursa olsun ona verilen koltuğu terör Le paylaşıyorsa cezası belli 3 0 Yanıtla
  • Gülçin Aslan:
    Sen TC parasını yiyeceksin sonrada ona ihanet edeceksin öyle mi ? Yok öyle şey 2 1 Yanıtla
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