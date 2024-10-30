Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı! - Son Dakika
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Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı!

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Sabah saatlerinde evinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı. Yazıda, 2014 yılında İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme yapan HDP milletvekillerinin, sözde demokratik özerklik projesine katkı vermek isteyen akademisyenler arasında Ahmet Özer'in de ismini verdiği belirtildi.

30.10.2024 23:13
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"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında savcılığın hazırladığı sevk yazısına ulaşıldı.

AHMET ÖZER'İN SAVCILIĞA SEVK YAZISINA ULAŞILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Özer tutuklandı. Soruşturma kapsamında, savcılığın nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısına ulaşıldı.

2014 YILINDA HDP'Lİ VEKİLLERİN ÖCALAN'LA YAPTIĞI GÖRÜŞME

Yazıda, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinden oluşan heyet arasında 2014 yılında yapılan bir görüşmede bazı akademisyenlerin sözde demokratik özerklik projesine katkı sunmak istediğini elebaşına ilettiği bilgisi yer aldı.

ÖCALAN'A AHMET ÖZER'İN İSMİNİ VERMİŞLER

Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın heyete isim sorduğunda heyet tarafından "Mersin Üniversitesinden Ahmet Özer var." şeklinde cevap verildiği aktarılan yazıda, "Yine heyetin Abdullah Öcalan'a, Ahmet Özer'in bazı akademisyenlerin kendisine ulaştığı bilgisini aktardığını, bilim adına üretilen bilgilerden çok fazla yeni bir perspektif alamadıklarını ancak sizin kitaplarınıza yoğunlaştıklarında yeni perspektif edindiklerini söylediğini ilettikleri, Abdullah Öcalan'ın ise heyete bu durumun önemli olduğunu söyleyerek talimat verdiği tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Esenyurt Belediye Başkanı Özer hakkında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer

HTS KAYITLARINDA İKİ ADET SUÇ UNSURU

Yazıda, şüpheli Özer'e yönelik yapılan iletişim dinlemesi neticesindeki HTS kayıtları yer alırken, bu görüşmelerde iki adet suç unsuruna rastlandığı belirtildi. Görüşmenin içeriğinde bir kişinin Özer'i arayarak, M.K. isimli kişinin annesinin öldüğünü Özer'e haber verdiği bilgisi yer aldı. Özer'in de M.K'nin numarasını isteyerek parti içindeki konumunu sorduğu ifade edilen yazıda, telefondaki kişinin M.K'nin iki kardeşinin terör örgütünde faaliyet gösterdiğini, partinin bu kişiye değer verdiğini ve M.K'yi ziyaret etmesini Özer'den istediği aktarıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİNİN KARDEŞİYLE GÖRÜŞMÜŞ

Yazıda, bunun üzerine şüpheli Özer'in M.K'yi arayarak, yerel seçimlerde kendisinin yardımına ihtiyacı olduğunu söylediğinin tespit edildiği kaydedildi. M.K. isimli kişiyle görüşmeye ilişkin diyalogların aktarıldığı savcılığın sevk yazısında, Özer'in bu kişiye yönelik "Sizin gibi değerli evlatlar yetiştirdi." ifadesini kullandığı, bahsedilen kişilerden M.K'nin kardeşi Tahirhan Kaya'nın 2011'de Van polis evine dağ kadrosundan gelen emir ve talimatla eylem kararından önce patlayıcı maddelerle birlikte eylemi gerçekleştiremeden yakalandığı, yapılan yargılama sonucu 19 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve halen tutuklu olduğu belirtildi. Yazıda, M.K'nin diğer iki kardeşinin de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan çeşitli hapis cezaları aldığı ifade edildi.

Belediye binasında yapılan aramada örgütsel dokümanlar ele geçirildiği anlatılan yazıda, Özer'in savcılıktaki ifadesinde terör örgütü yöneticilerinden Remzi Kartal ile irtibatı, terör örgütü mensuplarıyla telefon görüşmeleri ve yüksek miktarda para transferlerini hayatın olağan akışına uygun şekilde açıklayamadığı, hatırlamadığını beyan ettiği kaydedildi. Yazıda, Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verilmesi talep edildi.

Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, \'\'Öcalan\'\' detayı!

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Son Dakika 3.Sayfa Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Amed:
    Sırt Kürtçe konser verildi diye belediye kayyum atıp karalamayla adamı yerinden ettiniz gün gelecek bunların hesabını vereceksiniz inşallah istanbulın gö eginde CHP belediye Kürt olduğu için hazm edemediniz yazıklar olsun bunu yapana 88 313 Yanıtla
    Alparslan Dövücü:
    Kürt değil PKK lı olduğu için demli 16 6
    huseyin ergun:
    Sen kürtçe deyince pkk anlıyon galiba. Terör örgütü devrim içindir demokrasiyle alakası yoktur. Yemezler amed 11 3
    Ersan İslam:
    Yaw he he 6 3
  • murat çal:
    Ne yazıktır chp terörist partisi olmuştur artık chp yoldan çıkmıştır bunu açık met soluyorum 253 111 Yanıtla
  • celal doğan:
    Yazık ya chp bunu nasıl aday yapar atatürk olsa nederdi acaba 191 70 Yanıtla
  • Gürhan AKSOY:
    Kim Suçlu, kim suçsuz, kim kumpasa kurban gidiyor, kim gitmiyor anlayamaz olduk. Her kim İhanet içerisindeyse Allah onları bildiği gibi yapsın. 182 7 Yanıtla
  • Kürşat Topçu:
    ya bunun yandaş örgüt destekçisi olduğu belli tamam peki bunun adaylığını seçim öncesi kabul edenler ? onlara ne demeli ? 117 22 Yanıtla
    Kadir Palut:
    CHP HDP birleşip seçti. seçmene saymak gerek. hala odun olsa veririz diyen seçmen. Allâh bildiği yapsın sizleri.. 9 1
    huseyin ergun:
    Mahkumiyet olmadan aday olabilir. Ama bu suç işlemediği anlamına gelmez. Dava sonuçlanınca hukuk gereğini yapar adaylığı kabul edilmezse bu ayrı bir tartışma yaratır. Devletten aldığın yetkiyle devlete hizmet edersin. Başkalarına değil. 7 1
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