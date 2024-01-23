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Esenyurt'ta 10 kişiyi bıçaklayan şahıs, babasını da bıçaklamış - Son Dakika
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Esenyurt'ta 10 kişiyi bıçaklayan şahıs, babasını da bıçaklamış

Esenyurt'ta 10 kişiyi bıçaklayan ve yakalanan şahsın olay günü öncesinde babasını bıçakladığı ortaya çıkarken polis ekiplerince kontrol için götürüldüğü hastanede doktoru darp edip odasını dağıttığı öğrenildi. Şahıs emniyetteki ifadesinde ise, 'Annemle babam beni istemediği için psikolojik bunalımdayım' dedi.

23.01.2024 - 14:02,
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Esenyurt'ta 10 kişiyi bıçaklayan ve yakalanan şahsın olay günü öncesinde babasını bıçakladığı ortaya çıkarken polis ekiplerince kontrol için götürüldüğü hastanede doktoru darp edip odasını dağıttığı öğrenildi. Şahıs emniyetteki ifadesinde ise, "Annemle babam beni istemediği için psikolojik bunalımdayım" diyerek kendini savundu.

10 KİŞİYİ BIÇAKLAMIŞTI

Esenyurt'ta önceki gün sokak sokak gezerek önüne geleni bıçaklayan Abdullah Ö. isimli şahıs, yakalanarak gözaltına alınmıştı. 10 kişiyi bıçaklayarak yaralayan şahsın emniyetteki işlemleri sürerken olaya ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.

DOKTORU DA DARP ETMİŞ

Abdullah Ö., olay günü öncesinde babasını bıçakladığı daha sonra polis ekiplerince kontrol için götürüldüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir doktora saldırdıktan sonra odasını dağıttığı öğrenildi. Şahsın polisteki ifadesinde ise "Annem ve babam beni istemediği için psikolojik bunalıma girdim. Bundan dolayı çevredeki insanları bıçakladım. Pişmanım" dediği öğrenildi.

ANNE VE BABASI ŞİKAYETÇİ OLDU

Şahsın, annesiyle babasının kendisinden şikayetçi olduğu bilgisine ulaşılırken bıçakladığı kişiler arasında 1'inin ağır yaralı olarak tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan saldırıya uğrayan doktorun da şikayetçi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Esenyurt\'ta 10 kişiyi bıçaklayan şahıs, babasını da bıçaklamış
Kaynak: İHA
YORUMLAR (6)
  • süleyman hakan gökşen: adli kontrol şartı ile serbest bırakılır...bu adam topluma zararlı, illa birini öldürmesi mi lazım ? Yanıtla 0 74
  • Serkan ergezer : 2 gün sonra serbest Yanıtla 0 67
  • OĞUZ İÇEN : YORUMLARDAN DA ANLAŞILACAĞI GİBİ,MİLLETİN ADALETE GÜVENİ KALMAMIŞ,BİR ÜLKEDE CAN GÜVENLİĞİ DENİLEN TOPLUMSAL Bİ KURAL VARDIR ONUDA DEVLET VE HÜKÜMET SAĞLAYACAĞI YERDE CANA VE MALA KASTEN ZARAR VERENLER NE YAZIK Kİ YA ADLİ KONTROL YADA YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI (ADAMINA GÖRE) KARARI VERİREREK SERBEST BIRAKILIYOR.HER GÜN YASA DIŞI ÖRGÜT ELE BAŞI YAKALANIYOR Bİ ÇOĞUDA KIRMIZI BÜLTEN İLE ARANAN ÇIKIYOR NEDEN BİZİM ÜLKEDE BAŞAKA ÜLKE DEĞİL.ŞİMDİ BU ADAM HAKKINDA KARARI GÖRECEĞİZ, Yanıtla 0 54
  • Mehmet Pamuk: İşlerine gelmeyince Piskolejim bozuk Ne ala dünya O bıçaklanan insanların Hesabı nolacak Yanıtla 0 44
  • Abdülkadir Doğruyol: AKLİ KONTROLÜ OLMAYANA ADLİ KONTROL ŞARTI KAYDI KOYSAN NE OLUR KOYMASAN NE OLUR . Yanıtla 0 31
  • Ali Kublay: Yaşasın adalet yaşasın demokrasi yaşasın insan hakları emeği geçen tüm hukukçuların geçmişleri yad edilir Yanıtla 1 11

Esenyurt, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta 10 kişiyi bıçaklayan şahıs, babasını da bıçaklamış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta 10 kişiyi bıçaklayan şahıs, babasını da bıçaklamış - Son Dakika
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