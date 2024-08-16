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Esenyurt'ta çocuklara uyuşturucu satan şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmada 1 şüpheli gözaltına alındı. Çocuklara uyuşturucu sattığı belirlenen şüpheli emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosiklet Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışma çerçevesinde, şüphe üzerine durdurulan 3 şahsın üst aramasında 1.70 gram muhtemel narkotik madde, 7 adet hap, 2 adet telefon ve 4 bin 505 lira para ele geçirildi. Şahıslardan suça sürüklenen M.K. isimli bir çocuk Esenyurt Çocuk Büro Amirliği ekiplerince yapılan işlemlerden sonra ailesine teslim edildi. Çalışmalar esnasında durdurulan şüpheli M.A. ve D.T. ise gözaltına alındı. Şüpheli M.A.'ya 'uyuşturucu madde kullanımı' suçundan işlem yapıldı. Çocuk ve gençlere uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şüpheli D.T. emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.