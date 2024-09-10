Drift Yapan Sürücüye 34 Bin TL Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Drift Yapan Sürücüye 34 Bin TL Ceza

İstanbul Esenyurt'ta bir sürücü, drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Polis ekipleri tarafından tespit edilen sürücüye toplamda 34 bin 303 TL idari para cezası uygulandı ve sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. Ayrıca sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

10.09.2024 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta drift cadde de drif atan sürücüye ve araç sahibine toplam 34 bin 303 TL idari para cezası uygulandı. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul'un ilçesi olan Esenyurt Küçük Ayazma Caddesi'nde 07.09.2024 tarihinde bir kişi dirif atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Sosyal medya da paylaşılan görüntüler üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 06 AF 1878 plakalı araç sürücüsü S.D ekiplerimizce tespit edildi. Sürücü S.D'ye drift yapmaktan 32 bin 233 TL, saygısızca araç kullanmaktan 690 TL, izinsiz reklam logo kullanmak bulundurmak maddesinden 690 TL aynı maddeden araç sahibine 690 TL olmak üzere toplamda 34 bin 303 TL idari para cezası uygulandı. Şahsın sürücü belgesi 60 gün süreyle geçici olarak geri alındı. Ayrıca S.D hakkında adli işlem yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, Esenyurt, istanbul, 3-sayfa, trafik, Güncel, Polis, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Drift Yapan Sürücüye 34 Bin TL Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:00 Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü
12:16 Aileye neden başsağlığı dilemedi Bakan Yerlikaya’dan manidar yanıt Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt
11:40 Narin Güran neden öldürüldü Ortada 3 büyük şüphe var Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
11:07 Yeşil tülbent muamması Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı Yeşil tülbent muamması! Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı
09:21 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
19:53 Filip Kostic, Fenerbahçe’ye imzayı attı Filip Kostic, Fenerbahçe'ye imzayı attı
19:47 Beşiktaş’tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor’a transfer oldu Beşiktaş'tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor'a transfer oldu
19:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız
19:22 Erdoğan’dan Kabine sonrası ’’kılıçlı yemin’’ çıkışı: Tahkikatı çok boyutlu yürütüyoruz Erdoğan'dan Kabine sonrası ''kılıçlı yemin'' çıkışı: Tahkikatı çok boyutlu yürütüyoruz
18:51 Futbol tarihinde eşi benzeri yok Sahaya giren teknik direktör, bir savunma oyuncusu gibi rakip takımın golünü engelledi Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sahaya giren teknik direktör, bir savunma oyuncusu gibi rakip takımın golünü engelledi
18:37 Didem Arslan Yılmaz: Narin anne ve amcasını uygunsuz bir vaziyette gördüğü için öldürülmüş Didem Arslan Yılmaz: Narin anne ve amcasını uygunsuz bir vaziyette gördüğü için öldürülmüş
18:36 İşte Ayhan Bora Kaplan’ın savunması Dikkat çeken 17-25 Aralık detayı İşte Ayhan Bora Kaplan'ın savunması! Dikkat çeken 17-25 Aralık detayı
18:16 Üzerinden 20 yıl geçmiş Cristiano Ronaldo’nun emekliliğiyle ilgili çok konuşulacak itiraf Üzerinden 20 yıl geçmiş! Cristiano Ronaldo'nun emekliliğiyle ilgili çok konuşulacak itiraf
17:44 Vatandaşa tarihte kiminle tanışmak istediği soruldu: Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet öne çıktı Vatandaşa tarihte kiminle tanışmak istediği soruldu: Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet öne çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 13:49:26. #1.12#
SON DAKİKA: Drift Yapan Sürücüye 34 Bin TL Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement