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Esenyurt'ta Fuhuşa Zorlanan Kadın Darp Edildi, Bebeği Düşürdüğünü İtiraf Etti - Son Dakika
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Esenyurt'ta Fuhuşa Zorlanan Kadın Darp Edildi, Bebeği Düşürdüğünü İtiraf Etti

Esenyurt'ta fuhuşa zorlanan ve karnındaki bebeği satılmak istenilen kadın, ilaç içerek düşük yaptığını itiraf ettiği gerekçesiyle darp edildi. Kadının gözaltına alınmasıyla birlikte darp anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın ardından kadının itiraf ettiği düşük yapma sebebi ise çalışmak için olduğunu söyledi.

Esenyurt\'ta Fuhuşa Zorlanan Kadın Darp Edildi, Bebeği Düşürdüğünü İtiraf Etti
16.01.2024 - 18:54,
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Esenyurt'ta fuhuşa zorlanan ve karnındaki bebeği satılmak istenilen kadın, ilaç içerek düşük yaptığını itiraf ettiği gerekçesiyle darp edildi. Çocuğunu düşürüp klozete attığı tespit edilen kadın gözaltına alınırken, darp edildiği anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, 14 Ocak günü gece saatlerinde Esenyurt'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özbekistanlı M. K., polise giderek Yunus Emre D. ile başka bir kişinin kendisini fuhuşa zorladığını, pasaportuna el koyduğunu iddia ederek şikayette bulundu. Kadın, kanıt olarak da Yunus Emre D. tarafından çekilen ve bir mesajlaşma platformunda paylaşılan darp edildiği anlara ait görüntüleri sundu. Kadının da ilaç alarak Avcılar'da bir otelde çocuk düşürdüğünü ve klozete attığını belirleyen polis ekipleri, şüpheliler Yunus Emre D. ile yanındaki kişinin yakalanması için çalışma başlatırken M.K.'yı ise gözaltına aldı. İşlemleri için emniyete götürülen kadın Özbekistan'da yaşarken çocuk sahibi olmak isteyen Soner ile tanıştığını söylediği öğrenildi. Kadının, Soner'in 'Gel bana çocuk yap, sana karşılığında bir ev vereceğim' dediği, bunun üzerine Türkiye'ye geldiğini belirttiği kaydedildi. Kadının Türkiye'ye geldikten sonra Soner'den hamile kaldığı, bir süre aynı evde kaldıkları ancak baskılar üzerine kaçtığı tespit edildi. Evden kaçtıktan sonra önce Fatih'te bir iş yerinde çalışmaya başlayan kadın, daha sonra Esenyurt'ta Yunus Emre D. ile tanıştı. Yunus Emre D. ile bir arkadaşı, pasaportuna el koyarak M.K.'yı fuhuşa zorladı. 2 kişi M.K.'nın karnındaki bebeği de satacaklarını söyledi. Ancak M.K.'nın bir süre sonra ilaç içerek karnındaki 4 aylık bebeği düşürüp kaldığı Avcılar'daki otelin klozetine attığı belirlendi. M.K.'nın çocuğu düşürdüğünü öğrenen 2 kişi kadını hesap sorarak darp etti. O anları ise kayıt altına aldı. Bu kayıtları ise bir mesajlaşma platformunda paylaştı. Polis görüntüleri çeken kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın adliyeye sevk edildi. Kadın, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

"Çalışmak için düşürdüm"

Yabancı uyruklu kadının darp edildiği anlar cep telefonuyla kaydedilirken görüntülerde kadının, "Karnımdaki çocuğa neden karışıyor? çalışmak için düşürdüm. Benim 2 çocuğum var onlara bakamıyorum. Neden çocuk doğurayım?" dediği görüldü. "Çocuğu neden tuvalete atıyorsun" sorusu üzerine kadının " ne olmuş?" dedi kaydedildi. Bir süre feci şekilde darp edilen kadın, daha sonra arabadan inerek olay yerinden uzaklaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Yunus Emre, Esenyurt, Avcılar, Adliye, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Fuhuşa Zorlanan Kadın Darp Edildi, Bebeği Düşürdüğünü İtiraf Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Fuhuşa Zorlanan Kadın Darp Edildi, Bebeği Düşürdüğünü İtiraf Etti - Son Dakika
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