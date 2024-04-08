Esenyurt'ta İş Yerine Kurşun Yağdıran Zanlıların Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Esenyurt'ta İş Yerine Kurşun Yağdıran Zanlıların Görüntüleri Ortaya Çıktı

Esenyurt'ta motosikletli zanlılar, 10 milyon TL haraç istedikleri iş yerine saldırı düzenledi. Saldırı sırasında bir motor sürücüsü korkarak kendini yere atarken, zanlılar düşürdükleri silahı alarak olay yerinden kaçtı. İşletme sahibine tehdit mesajları atan zanlılar hakkında soruşturma devam ediyor.

08.04.2024 14:03  Güncelleme: 14:04
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Esenyurt'ta sahibinden 10 milyon TL haraç istedikleri iş yerine kurşun yağdıran zanlıların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde seyir halindeki bir motor sürücüsü, saldırı sırasında korkarak kendini yere atıyor. Saldırı sonrası geri dönen zanlılar ise, düşürdükleri silahı yerden alıyor.

Esenyurt'ta motosikletli iki şahıs, 10 milyon lira haraç istedikleri iş yerine kurşun yağdırdı. Saldı sonrasında işletme sahibine mesajlar atan zanlılar, tehditlerine devam etti. İşletme sahibini arayan bir kişinin ise, "Ben Can Dalton, sana 10 milyon TL ceza kestik" dediği öğrenildi.

Yaşanan olayın yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Doğan Araslı Bulvarında seyreden motosikletli saldırganlar, iş yerine kurşun yağdırıyor. Saldırı sırasında yine trafikte seyreden bir başka motorcu büyük korku yaşıyor. Motosiklet sürücüsü kendisini yere atarak, olay yerinden kaçmaya çalışıyor. Bu sırada ellerindeki silahı düşüren saldırganlar, olay yerine geri dönüyor. Silahı alan zanlılar, olay yerinden kaçıyor.

İşletme sahibinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta İş Yerine Kurşun Yağdıran Zanlıların Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

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