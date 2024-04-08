Esenyurt'ta sahibinden 10 milyon TL haraç istedikleri iş yerine kurşun yağdıran zanlıların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde seyir halindeki bir motor sürücüsü, saldırı sırasında korkarak kendini yere atıyor. Saldırı sonrası geri dönen zanlılar ise, düşürdükleri silahı yerden alıyor.
Esenyurt'ta motosikletli iki şahıs, 10 milyon lira haraç istedikleri iş yerine kurşun yağdırdı. Saldı sonrasında işletme sahibine mesajlar atan zanlılar, tehditlerine devam etti. İşletme sahibini arayan bir kişinin ise, "Ben Can Dalton, sana 10 milyon TL ceza kestik" dediği öğrenildi.
Yaşanan olayın yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Doğan Araslı Bulvarında seyreden motosikletli saldırganlar, iş yerine kurşun yağdırıyor. Saldırı sırasında yine trafikte seyreden bir başka motorcu büyük korku yaşıyor. Motosiklet sürücüsü kendisini yere atarak, olay yerinden kaçmaya çalışıyor. Bu sırada ellerindeki silahı düşüren saldırganlar, olay yerine geri dönüyor. Silahı alan zanlılar, olay yerinden kaçıyor.
İşletme sahibinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Esenyurt'ta İş Yerine Kurşun Yağdıran Zanlıların Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
Samsun'un Bafra ilçesinde boşanmak istemeyen eşine sokak ortasında kurşun yağdıran 70 yaşındaki adam, adliyeye sevk edildi. Olay sonrası kaçan adam, polis tarafından ikna edilmeye çalışılırken kendisine ateş etti ve yaralandı. Yaralı adam tedavi edildikten sonra gözaltına alındı.
Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Oktay Ergör, Ramazan Bayramı'nda trafik kazalarını önlemek için uyarılarda bulundu. Ergör, uykusuz, yorgun ve alkollü araç kullanmamaya dikkat çekerek, sürücülerin trafik kurallarına uymalarını istedi.
Niğde Valiliği, bayram tatiline çıkan sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili süresince trafik denetimlerini artırdı ve sürücülere hız limitlerine uymaları, emniyet kemeri kullanmaları ve cep telefonu kullanmamaları konusunda bilgilendirme yaptı. Niğde Valisi Cahit Çelik ise vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını ve hız yapmamalarını istedi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde trafik ekipleri, 15 yaşındaki motosiklet sürücüsüne farklı ihlallerden toplamda 37 bin TL cezai işlem uyguladı. Sürücü, ehliyetsiz araç kullanmak, kask takmamak ve açık egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık vermek gibi ihlallerden dolayı cezalandırıldı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında bir kişi yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü ayağından yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, 21 yaşındaki hava astsubay öğrencisi hayatını kaybetti. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin bahçesine savruldu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde genç öğrencinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri, yerli ve milli otomobil Togg ile Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlara güvenli sürüşle ilgili uyarılarda bulundu. Yapılan uygulamada trafik yoğunluğu, emniyet kemeri kullanımı ve cep telefonu kullanımı konularında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca otobüsle yolculuk eden vatandaşlara çikolata ikram edildi.
Bayram tatili yolunda TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde meydana gelen trafik kazasına ulaşmak için yola çıkan ambulans şoförü, emniyet şeridini ihlal eden sürücüler yüzünden zor anlar yaşadı. Ayrıca, kaza nedeniyle yoğunlaşan trafikte emniyet şeridini kullanan sürücülere toplamda 315 bin 511 lira idari ceza uygulandı.
Adana'nın Karataş ilçesinde, 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Antalya'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde motorize ekipler öncülüğünde kortej gerçekleştirdi. Havadan polis helikopterinin de destek verdiği kortej büyük ilgi gördü.
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