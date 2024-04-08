Esenyurt'ta İş Yerine Kurşun Yağdıran Zanlıların Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Esenyurt'ta sahibinden 10 milyon TL haraç istedikleri iş yerine kurşun yağdıran zanlıların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde seyir halindeki bir motor sürücüsü, saldırı sırasında korkarak kendini yere atıyor. Saldırı sonrası geri dönen zanlılar ise, düşürdükleri silahı yerden alıyor.

Esenyurt'ta motosikletli iki şahıs, 10 milyon lira haraç istedikleri iş yerine kurşun yağdırdı. Saldı sonrasında işletme sahibine mesajlar atan zanlılar, tehditlerine devam etti. İşletme sahibini arayan bir kişinin ise, "Ben Can Dalton, sana 10 milyon TL ceza kestik" dediği öğrenildi.

Yaşanan olayın yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Doğan Araslı Bulvarında seyreden motosikletli saldırganlar, iş yerine kurşun yağdırıyor. Saldırı sırasında yine trafikte seyreden bir başka motorcu büyük korku yaşıyor. Motosiklet sürücüsü kendisini yere atarak, olay yerinden kaçmaya çalışıyor. Bu sırada ellerindeki silahı düşüren saldırganlar, olay yerine geri dönüyor. Silahı alan zanlılar, olay yerinden kaçıyor.

İşletme sahibinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor. - İSTANBUL