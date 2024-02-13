Esenyurt'ta Kadın, Babasının Mezarına Sinirlenerek Mermerleri Parçaladı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Kadın, Babasının Mezarına Sinirlenerek Mermerleri Parçaladı

Esenyurt\'ta Kadın, Babasının Mezarına Sinirlenerek Mermerleri Parçaladı

Esenyurt'ta yaşayan bir kadın, babasının mezarına gittiğinde kardeşlerinin habersizce mezar yaptırdığını öğrenince sinirlendi. Kadın, çekiçle mezar taşlarını parçalayarak tepkisini gösterdi. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

13.02.2024 13:11  Güncelleme: 13:12
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Esenyurt'ta yıllar önce ölen babasının mezarına giden kadın, kardeşlerinin habersizce mezar yaptırdığına sinirlenmesi üzerine çekiçle mermerleri parçaladı. Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, Esenyurt Gülbahçe mezarlığında önceki gün yaşandı. Edinilen bilgilere göre Y.Ö. İsimli kadın 6 yıl önce kanserden vefat eden babasının mezarına gitti. Y.Ö., yanında çekiç getirip babasının mezar taşlarını kırmaya başladı. Annesiyle ayrılan babası Resul Özkan'ın mezarına zarar veren kadının kardeşlerinin kendinden habersiz mezar yaptırdığı için duruma kızdığı iddia edildi. Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan kadın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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