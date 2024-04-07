İstanbul Esenyurt'ta Dilaray Karmaz (25), iddiaya göre oturduğu rezidansın 30'uncu katından düşerek hayatını kaybetti. Karmaz'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada kız kardeşiyle arkadaşı gözaltına alındı. İki kardeşin sosyal medyada canlı yayın yüzünden tartıştığı öğrenildi.
Dün gece saat 23.00 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi'ndeki bir rezidansta oturanlar bir kişinin yere düştüğünü fark edince polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, düşen kişinin bir kadın olduğunu gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan çalışmalarda düşen kişinin Dilaray Karmaz olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri Karmaz'ın aynı evde kaldığı kız kardeşi Lale Begüm Karmaz ile arkadaşı Zeynep İlkay Oyan'ın bilgilerine başvurdu. Karmaz, olaydan önce kız kardeşi ile aralarında sosyal medya hesaplarında yaptıkları canlı yayınlarla ilgili tartışma çıktığını, bunun üzerine Dilaray'ın alkol alıp odasına giderek kapıyı kapattığını, daha sonra da atladığını söyledi.
Dilaray Karmaz'ın cansız bedeni olay yerinde nöbetçi savcının yaptığı incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri olay sırasında evde olan Lale Begüm Karmaz ile kız arkadaşı Zeynep İlkay Oyan'ı şüpheli olarak gözaltına aldı. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından inceleme devam ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › 30. kattan düşen genç kızla ilgili kardeşi ve arkadaşı gözaltına alındı - Son Dakika
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