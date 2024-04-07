30. kattan düşen genç kızla ilgili kardeşi ve arkadaşı gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

30. kattan düşen genç kızla ilgili kardeşi ve arkadaşı gözaltına alındı

Geniş Video İzle

Esenyurt'taki bir rezidansın 30. katından düşerek hayatını kaybeden Dilaray Karmaz'ın (25) ölümüyle ilgili kız kardeşi Lale Begüm Karmaz ve arkadaşı Zeynep İlkay Oyan gözaltına alındı. Gözaltına alınan kardeş, sosyal medyadaki canlı yayın yüzünden tartışma yaşadıklarını, daha sonra Dilaray'ın alkol alıp kendisini aşağıya attığını söyledi.

07.04.2024 13:23  Güncelleme: 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta Dilaray Karmaz (25), iddiaya göre oturduğu rezidansın 30'uncu katından düşerek hayatını kaybetti. Karmaz'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada kız kardeşiyle arkadaşı gözaltına alındı. İki kardeşin sosyal medyada canlı yayın yüzünden tartıştığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYA CANLI YAYININDAN TARTIŞMA ÇIKTI İDDİASI

Dün gece saat 23.00 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi'ndeki bir rezidansta oturanlar bir kişinin yere düştüğünü fark edince polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, düşen kişinin bir kadın olduğunu gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan çalışmalarda düşen kişinin Dilaray Karmaz olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri Karmaz'ın aynı evde kaldığı kız kardeşi Lale Begüm Karmaz ile arkadaşı Zeynep İlkay Oyan'ın bilgilerine başvurdu. Karmaz, olaydan önce kız kardeşi ile aralarında sosyal medya hesaplarında yaptıkları canlı yayınlarla ilgili tartışma çıktığını, bunun üzerine Dilaray'ın alkol alıp odasına giderek kapıyı kapattığını, daha sonra da atladığını söyledi.

KARDEŞİ VE ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Dilaray Karmaz'ın cansız bedeni olay yerinde nöbetçi savcının yaptığı incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri olay sırasında evde olan Lale Begüm Karmaz ile kız arkadaşı Zeynep İlkay Oyan'ı şüpheli olarak gözaltına aldı. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından inceleme devam ediyor.

30. kattan düşerek ölen genç kızın kardeşi ve arkadaşı gözaltında
30. kattan düşen genç kızla ilgili kardeşi ve arkadaşı gözaltına alındı
Kaynak: DHA

Esenyurt, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 30. kattan düşen genç kızla ilgili kardeşi ve arkadaşı gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serkan Beyhan: Yazık günah. Yüce Allah Rahmet Eylesin. Günahlarını Affeylesin. 1 0 Yanıtla
  • Kahramanmaraş'ta çıkan ikamet yangını büyümeden söndürüldü
    14:17 Kahramanmaraş'ta çıkan ikamet yangını büyümeden söndürüldü

    Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen ikamet yangını itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yapıyor.

  • Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: Bir kişi gözaltına alındı
    14:08 Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: Bir kişi gözaltına alındı

    Sinop'un Türkeli ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, bir kişinin çantasında 24 gram uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

  • Balıkçı Ömer Karakaya, Sosyal Medyada Linç Edildikten Sonra Kalp Krizi Geçirerek Öldü
    14:05 Balıkçı Ömer Karakaya, Sosyal Medyada Linç Edildikten Sonra Kalp Krizi Geçirerek Öldü

    AVCILAR'da teknesinden iddiaya göre denize atık boşaltırken görüntülenen ve sosyal medyada paylaşılan balıkçı Ömer Karakaya, hakkında yazılan yorumları okurken fenalaştı. Kalp krizi geçiren Karakaya kaldırıldığı hastanede öldü. Cenazeye katılan arkadaşları Ömer Karakaya'nın denize iddia edildiği gibi atık dökmediğini öne sürerken sosyal medyada linç edildiğini söyledi.

  • Burdur'da Şizofreni Hastası Adamın Saldırısı: 3 Polis Biber Gazından Etkilendi, 1 Polis Yaralandı
    14:00 Burdur'da Şizofreni Hastası Adamın Saldırısı: 3 Polis Biber Gazından Etkilendi, 1 Polis Yaralandı

    Burdur'da şizofreni hastası bir adam, eline geçirdiği eşyaları sokağa atarak havalı tabancayla ateş açtı. Polis, eve biber gazı atarak adamı etkisiz hale getirdi. Olayda 3 polis biber gazından etkilendi, 1 polis ise tabancadan çıkan mermiyle hafif şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan polisler ve saldırganın durumunun iyi olduğu belirtildi.

  • Konya'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 500 Bin TL Değerinde 21 Telefon Ele Geçirildi
    13:54 Konya'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 500 Bin TL Değerinde 21 Telefon Ele Geçirildi

    Konya'nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 500 bin TL olan 21 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, artan kaçak cep telefonu satışı ihbarları üzerine çalışma başlattı ve A.C. ile F.A.'ya ait iş yerlerinde yapılan aramalarda kaçak telefonlar bulundu. İş yeri sahipleri gözaltına alındı ve hakkında yasal işlem başlatıldı.

  • Esenyurt'ta 39 Katlı Binadan Düşen Genç Kızın Ölümünde Gözaltılar
    13:53 Esenyurt'ta 39 Katlı Binadan Düşen Genç Kızın Ölümünde Gözaltılar

    Esenyurt'ta 39 katlı bir binanın 30'uncu katından düşerek hayatını kaybeden genç kızın ölümüyle ilgili olarak, olay sırasında evde olduğu iddia edilen kız kardeşi ve kız arkadaşı gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.


13:30 Skandal görüntü 5 uzman çavuşu kamyon kasasında disipline sevk ettiler Skandal görüntü! 5 uzman çavuşu kamyon kasasında disipline sevk ettiler
13:01 Süper Kupa’yla ilgili bomba senaryo Fenerbahçe U 19 ile maça başlayıp yönetim kararıyla sahadan çekilecek Süper Kupa'yla ilgili bomba senaryo! Fenerbahçe U 19 ile maça başlayıp yönetim kararıyla sahadan çekilecek
12:51 Yeniden Refahlı başkanın ilk icraatı makam aracını satışa çıkarmak oldu Yeniden Refahlı başkanın ilk icraatı makam aracını satışa çıkarmak oldu
12:36 Özel toplanma çağrısı yapmıştı Ankara Emniyeti, YSK önünde güvenlik önlemleri almaya başladı Özel toplanma çağrısı yapmıştı! Ankara Emniyeti, YSK önünde güvenlik önlemleri almaya başladı
11:04 Alper Yeğin: Sancaktepe’deki jakuzi meselesinden daha büyük bir ’lüks ve batırılan belediye hikayesi’ni yakında anlatacağım Alper Yeğin: Sancaktepe'deki jakuzi meselesinden daha büyük bir 'lüks ve batırılan belediye hikayesi'ni yakında anlatacağım
13:23 30. kattan düşen genç kızla ilgili kardeşi ve arkadaşı gözaltına alındı 30. kattan düşen genç kızla ilgili kardeşi ve arkadaşı gözaltına alındı
13:06 Cinsel ilişki sırasında eşini öldüren adam hakkında karar verildi Cinsel ilişki sırasında eşini öldüren adam hakkında karar verildi
12:00 İYİ Parti Olağanüstü Kurultaya Gidiyor: İki Aday Birden Başkanlığa Talip İYİ Parti Olağanüstü Kurultaya Gidiyor: İki Aday Birden Başkanlığa Talip
11:30 Armağan Çağlayan’ı kızdıran fiyat listesi: Bayram dize cozutmayın Armağan Çağlayan'ı kızdıran fiyat listesi: Bayram dize cozutmayın
10:24 Rezindansta şüpheli ölüm 30. kattan düşen genç kız can verdi Rezindansta şüpheli ölüm! 30. kattan düşen genç kız can verdi
10:16 YÖK’ten Sudanlı ve Filistinli öğrencilerle ilgili koşulsuz yatay geçiş iddiasına yalanlama YÖK'ten Sudanlı ve Filistinli öğrencilerle ilgili koşulsuz yatay geçiş iddiasına yalanlama
09:43 İstanbul’da polislerin servisi devrildi İstanbul'da polislerin servisi devrildi
09:41 TFF başkanlığına aday mı olacak Murat Sancak’tan iddialara yanıt gecikmedi TFF başkanlığına aday mı olacak? Murat Sancak'tan iddialara yanıt gecikmedi
08:24 Erbakan talimat vermişti Yeniden Refah Partisi kazandığı belediyelere “rüşvet“ tabelası astı Erbakan talimat vermişti! Yeniden Refah Partisi kazandığı belediyelere "rüşvet" tabelası astı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2024 14:20:05. #1.13#
SON DAKİKA: 30. kattan düşen genç kızla ilgili kardeşi ve arkadaşı gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement