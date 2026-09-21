Esenyurt'ta asker eğlencesindeki kavgada 2 kişi silah ve bıçakla yaralandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta asker eğlencesindeki kavgada 2 kişi silah ve bıçakla yaralandı

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Esenyurt\'ta asker eğlencesindeki kavgada 2 kişi silah ve bıçakla yaralandı
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Esenyurt'ta dün saat 22.00 sıralarında asker eğlencesi sırasında çıkan tartışma sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada silahla yaralanan bir kişi ile bıçakla yaralanan bir kişi olmak üzere 2 kişi hastaneye kaldırıldı; olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta asker eğlencesi sırasında yaşanan tartışmada ortalık savaş alanına döndü. Tarafların birbirine girdiği olayda biri silahla, biri ise bıçakla yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaşanan kavga cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında İstanbul Esenyurt İstiklal Mahallesi Nur Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde asker eğlencesi sırasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyürken olay sopalı, yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan kargaşada silahla ateş edilmesi sonucu bir kişi yaralanırken bir kişi de bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaptı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor. Yaşanan silahlı, bıçaklı kavga ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Esenyurt'ta asker eğlencesindeki kavgada 2 kişi silah ve bıçakla yaralandı - Son Dakika
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