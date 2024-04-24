Adana'da Eşiyle Görüşmesini İstemeyen Adam, Arkadaşını Bıçakladı - Son Dakika
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Adana'da Eşiyle Görüşmesini İstemeyen Adam, Arkadaşını Bıçakladı

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Adana'da yemek için eve dönen Ahmed el-Melhem, eşi S.Ç.'nin kapıyı geç açmasından şüphelenip odaları aradı. El-Melhem, arkadaşı Memduh S.'yi mutfak tezgahının altında saklanmaya çalışırken bulup bacak ve kalçasından bıçakladı. El-Melhem'in ifadesine göre, eşinin üzerinde sadece tişört vardı ve iç çamaşırları yoktu. Tutuklanan el-Melhem, daha önce eşiyle görüşmemesini istediği arkadaşını bıçakladığı için gözaltına alındı.

24.04.2024 10:53
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Adana'da yemek için eve dönen Ahmed el-Melhem (27), eşi S.Ç.'nin (26) kapıyı geç açmasından şüphelenip odaları aradı. El-Melhem, daha önce eşiyle görüşmemesini istediği arkadaşı Memduh S.'yi (25) mutfak tezgahının altında saklanmaya çalışırken bulup, bacak ve kalçasından bıçakladı. İfadesinde, "Eşimin üzerinde sadece tişört vardı ve iç çamaşırları yoktu. Memduh'u tezgahın altında görünce bir anlık öfkeyle bıçakladım" diyen el-Melhem tutuklandı.

YEMEK İÇİN EVİNE DÖNDÜ AMA...

Olay, 22 Nisan'da saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'ndeki bir müstakil evde meydana geldi. Gündelik işlerde çalışan Suriye uyruklu Ahmed el-Melhem, yemek için evine döndü. El-Melhem, 2 çocuğunun annesi S.Ç.'nin, kapıyı geç açmasından şüphelenip, odaları aradı. Mutfağa giren el-Melhem, arkadaşı Memduh S.'yi tezgahın altında saklanmaya çalışırken buldu. El-Melhem, Memduh S.'yi darbedip, tezgahtan aldığı ekmek bıçağıyla bacak ve kalçasından bıçakladı.

BIÇAKLA BİRLİKTE YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Memduh S., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye görevindeki ekipler, şüpheliyi olay yerinde bıçakla birlikte yakalayıp gözaltına aldı. Hastanede tedaviye alınan Memduh S.'nin, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

GÖRÜŞMEMELERİ İÇİN UYARMIŞ

Şüpheli Ahmed el-Melhem, eşi S.Ç. ve Memduh S.'nin sürekli telefonda konuştuğunu, ikisini de görüşmemeleri konusunda uyardığını söyledi. El-Melhem, polis merkezindeki ifadesinde, "Memduh'a, eşimden ve ailemden uzak durmasını söylemiştim. Evin kapısı, çaldıktan 10 dakika sonra açıldı. Eşimin üzerinde sadece tişört vardı ve iç çamaşırları yoktu. Memduh'u tezgahın altında görünce bir anlık öfkeyle bıçakladım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen el-Melhem, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Suriye, Adana, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Eşiyle Görüşmesini İstemeyen Adam, Arkadaşını Bıçakladı - Son Dakika

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