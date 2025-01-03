Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun hakkında, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle re'sen soruşturma başlatılmıştı. Uzun, soruşturma çerçevesinde Ankara'da yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Uzun, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Daha sonra Uzun, çıkarıldığı hakimlikçe 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol uygulanması şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca söz konusu karara Başsavcılık tarafından itiraz edileceği de öğrenildi.

"Bu cümleden hareketle Sayın Cumhurbaşkanını kastetmem söz konusu değildir"

Öte yandan şüpheli Uzun'un emniyette verdiği ifadesi ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesinde, "Toplam 42 sene Emniyet Teşkilatı'nda çalıştım. Yurt içi ve yurt dışında limanlardan konteynerlerle İsrail'e gönderilen yardım malzemelerini konu etmiştim. Bu yükleri gönderen şirketler tekrar vurguluyorum yurt içinde ve yurt dışında şahıs şirketleridir. Dolayısıyla o şirket sahiplerinin kim olduklarını bilmediğim halde onları kastettim. Sayın Cumhurbaşkanının ithalat ihracat iştigali yoktur. Bu cümleden hareketle Sayın Cumhurbaşkanını kastetmem söz konusu değildir. Bana böyle bir soru yöneltildiğinde ben de şaşırdım anlamlandıramadım veya bağlantı kuramadım. Ben Cumhurbaşkanını kastetmediğim gibi paylaşımdaki ifade de cümlenin öznesi toplumdur, toplumun durumunu tespit mahiyetinde bir değerlendirmede ibarettir. Geçmişte Sayın Cumhurbaşkanı ile iyi ilişkilerimiz olmuştur. Üzerime atılı olan suçlamayı kabul etmiyorum söyleyeceklerim bunlardan ibarettir" dediği öğrenildi. - İSTANBUL