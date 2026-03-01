Eski Eşine ve Oğluna Arac¸la Saldırı - Son Dakika
Son Dakika Logo

Eski Eşine ve Oğluna Arac¸la Saldırı

Eski Eşine ve Oğluna Arac¸la Saldırı
01.03.2026 15:50
İzmir'de eski koca, boşandığı eşini ve oğlunu otomobille ezmeye çalıştı. 42 yıl hapsi isteniyor.

İzmir'in Menemen ilçesinde bir kişinin, şiddet nedeniyle kendisinden boşanan eski karısını ve 9 yaşındaki oğlunu otomobille ezdiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Hazırlanan iddianamede, sanığın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 42 yıla kadar hapsi istendi.

Olay, geçtiğimiz yıl Kasım ayında İzmir'in Menemen ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şiddet gerekçesiyle kendisinden boşanan Hatice Ekiz ve oğlu K.Y.'nin yürüdüğü sırada Hamit Göksel Y. yönetimindeki araç kendilerine çarptı. Olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde hazırlanan iddianamede, Hamit Göksel Y. hakkında 'Çocuğa ve eski eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ayrı ayrı 21'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Aracın öldürmeye elverişli olduğu vurgulandı

İddianamede, Hatice Ekiz'in vücudundaki kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarını ağır derecede etkilediği ve yaralanmanın basit tıbbi müdahaleyle giderilemez boyutta olduğu belirtildi. 9 yaşındaki K.Y. hakkında hazırlanan kati hekim raporunda ise olay sonrası 'akut stres bozukluğu' tespit edildiği, ruhsal etkilenim süresi ve klinik durumu göz önünde bulundurulduğunda yaralanmanın basit tıbbi müdahale sınırlarını aştığı ifade edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, olayda kullanılan aracın 'öldürmeye elverişli bir araç' olduğuna dikkat çekilerek, eylemin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğu vurgulandı. Mağdur K.Y. ifadesinde, babasının annesine çarptıktan sonra araçtan inmeden "Git kime söylüyorsan söyle" diye bağırdığını dile getirdi. K.Y., babasının ceza almasını istemediği için şikayetçi olmadığını belirtti.

Sanık: "İftira atiyor"

Sanık Hamit Göksel Y. ise savunmasında suçlamaları reddederek, "Oğlum para isteyince eski eşimin çalıştığı kuaföre doğru yola çıktım. Onları yolda görünce ters şeritten yanlarına yanaşmak istedim. Hatice küfrederek aracımın önüne atladı. Ne oğluma ne de Hatice'ye çarpmadım. İftira atıyor" dedi. Şikayetçi Hatice Ekiz ise evlilikleri boyunca şiddet gördüğünü belirterek sanığın en ağır cezayı almasını talep etti.

Olay anı kamerada

Dava süreci devam ederken ortaya çıkan kamera görüntülerinde, sanık Hamit Göksel Y.'nin aracıyla bir süre çevrede beklediği, ardından oğluyla yürüyen eski eşini fark edince karşı şeride geçerek otomobili üzerlerine sürdüğü ve çarpmanın ardından olay yerinden uzaklaştığı anlar kaydedildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

15:46
Savaş Körfez'e sıçradı Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor
Savaş Körfez'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor
15:39
İsrail'i savaş alanına çeviren saldırı Taş üstünde taş kalmadı
İsrail'i savaş alanına çeviren saldırı! Taş üstünde taş kalmadı
15:03
Trump mesaj mı verdi Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
14:51
Neden sığınakta değildi Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu
Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu
14:44
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor
14:38
İsrail, yeni görüntüleri paylaştı: İşte İran uçaklarını vurdukları anlar
İsrail, yeni görüntüleri paylaştı: İşte İran uçaklarını vurdukları anlar
