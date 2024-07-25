Eski eşini bıçakladıktan sonra serbest bırakılan şahıs tekrar tutuklandı - Son Dakika
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Eski eşini bıçakladıktan sonra serbest bırakılan şahıs tekrar tutuklandı

Ankara'da eski eşini bıçakladıktan sonra serbest bırakılan şahıs tekrar tutuklandı. S.Ö., 24 Ekim 2023 tarihinde eski eşi S.T.'yi 7 ayrı yerinden bıçakladığı suçlamasıyla tutuklanmıştı. Ancak 12 Temmuz 2024 tarihinde tahliye edilmesi üzerine, Cumhuriyet Savcısı ve S.T.'nin avukatının itirazları sonucunda Kasten Öldürmeye Teşebbüs suçundan yeniden tutuklama kararı çıkarıldı. S.Ö., polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.

25.07.2024 00:38
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Eski eşini bıçakladıktan sonra serbest bırakılan şahıs tekrar tutuklandı

ANKARA - Ankara'da eski eşini bıçakladıktan sonra serbest bırakılan şahıs tekrar tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 24 Ekim 2023 günü Ankara'nın Altındağ İlçesinde eski eşi S.T.'yi 7 ayrı yerinden bıçaklayan S.Ö. Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Tehdit ve Hakaret suçlarından tutuklanmıştı.

12 Temmuz 2024 tarihinde görülen duruşma sonrası S.Ö.'nüm tahliye edilmesi üzerine; Cumhuriyet Savcısı ve S.T.'nin avukatının itirazları sonucunda Kasten Öldürmeye Teşebbüs suçundan hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

Tutuklamaya yönelik Yakalama Emrine istinaden Aranan sanık S.Ö. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri titiz ve detaylı çalışmalar sonucunda 22 Temmuz 2024 günü saat: 22.00 sıralarında Etimesgut İlçesi Süvari Mahallesinde gizlendiği adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Gatekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılan S.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Savcısı, Ankara, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski eşini bıçakladıktan sonra serbest bırakılan şahıs tekrar tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski eşini bıçakladıktan sonra serbest bırakılan şahıs tekrar tutuklandı - Son Dakika
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