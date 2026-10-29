Eskişehir\'de 1 ölü, 5 yaralı kazanın kurtarma görüntüleri ortaya çıktı

Eskişehir'de yol çalışması için açılan çukura düşerek ters dönen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin otomobildeki kurtarma anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 25 Ekim gecesi Eskişehir- Seyitgazi karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Serdal Ü. (29) idaresindeki 26 NA 268 plakalı otomobil, yol çalışması nedeniyle açılan çukura düştü. Çukura düşerek ters dönen otomobilde bulunan sürücü Serdal Ü. ile yolcular Sema Ü., Murat Ü. (56), Buğlem U. (10), Baturalp U. (9) ve Seda Ü. (30) araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin hummalı çalışması sonucu ters dönen araçtan çıkarılan 6 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Sema Ü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kurtarma anları kamerada

Öte yandan kazanın ardından ekiplerin bölgede gerçekleştirdiği kurtarma çalışmalarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; çukura düşerek ters dönen otomobildeki yaralıların itfaiye ve sağlık ekiplerince güçlükle çıkarıldığı anlar yer aldı.