Eskişehir'de 10 yangın şehidi! 10 gün önce evlenmiş - Son Dakika
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Eskişehir'de 10 yangın şehidi! 10 gün önce evlenmiş

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Eskişehir\'de 10 yangın şehidi! 10 gün önce evlenmiş
24.07.2025 07:31
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Eskişehir\'de 10 yangın şehidi! 10 gün önce evlenmiş
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınında 5 orman işçisi ve 5 AFAD gönüllüsü hayatını kaybetti. Şehitler arasında 14 Temmuz'da evlenen Tolunay Kocaman da bulunuyor. Yangını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 10 kişiden 2'sinin Denizli'den olduğu belirtildi. Şehit olan Hilmi Şahin ve Sercan Utni'nin acı haberi ailelerine verildi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 5 orman işçisi ve 5 AFAD gönüllüsü şehit oldu. 10 şehitten geriye fotoğrafları ve acı hikayeleri kaldı.

10 GÜN ÖNCE EVLENMİŞ

Yangında hayatını kaybeden Tolunay Kocaman'ın 14 Temmuz'da evlendiği öğrenildi. Seyitgazi ilçesinin Kümbet Mahallesi'nden olan Kocaman'ın vefatı büyük üzüntüye sebep oldu. Tatil sonrası işe yeni başladığı öğrenilen Kocaman'dan geriye, eşiyle çekildiği fotoğraf kaldı.

Eskişehir'de 10 yangın şehidi! 10 gün önce evlenmiş
Tolunay Kocaman

DENİZLİ'DEN 2 ŞEHİT

Eskişehir'de çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalarak şehit olan 10 kişiden 2'sinin Denizlili olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre şehitlerden 2'sinin Denizli Eskere Orman İşletme Şefliğinden yangın bölgesine sevk edilen ekipte yer alan personel olduğu öğrenildi. Yangına müdahale ederken şehit olan Hilmi Şahin ve Sercan Utni'nin acı haberi, Beyağaç Kaymakamı Ramazan Cihangir, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün ve protokol tarafından Sazak ve Geriçam mahallelerinde yaşayan ailelerine verildi. Acı haber ilçede büyük üzüntüye neden okurken, yangında Beyağaçlı 2 orman işçisinin de ağır yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi.

Eskişehir'de 10 yangın şehidi! 10 gün önce evlenmiş
Hilmi Şahin - Sercan Utni

Hilmi Şahin, Seyitgazi, Eskişehir, Denizli, 3-sayfa, Gündem, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de 10 yangın şehidi! 10 gün önce evlenmiş - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Son Mohikan:
    Bu Bir Kaza Değil Büyük Bir İhmalkarlıktır. Rüzgar Tersine Döndü Ne Demek Rüzgar Size Dönmemek için Senetmi imzaladı, Hesabını Kim verecek Bu Masum Yavruların.. Büyük Acı Yüce Rabbim Nur içinde uyutup Ailelerine Sabır Nasip Eylesin.. Sorumlularıda Rabbim Kahretsin. 0 0 Yanıtla
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