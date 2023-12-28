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Eskişehir'de 28 göçmen yakalandı, 1 Türk vatandaşına ceza kesildi - Son Dakika
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Eskişehir'de 28 göçmen yakalandı, 1 Türk vatandaşına ceza kesildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda farklı ülkelerden gelen 28 göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yapan bir Türk vatandaşına para cezası kesildi. Yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Eskişehir\'de 28 göçmen yakalandı, 1 Türk vatandaşına ceza kesildi
28.12.2023 - 15:22,
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yürütülen çalışmalar çerçevesinde farklı ülkelerden gelen 28 göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yapan 1 Türk vatandaşına ise para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından bir çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde 11 Afganistan, 5 Irak, 5 Suriye, 2 İran, 1 Rusya Federasyonu, 1 Özbekistan, 1 Azerbaycan ve 2 Irak vatandaşı olmak üzere toplam 28 göçmen yakalanarak sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Konuyla ilgili 1 Türk vatandaşına ise göçmen kaçakçılığı suçundan cezai işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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