Eskişehir\'de 28 göçmen yakalandı, 1 Türk vatandaşına ceza kesildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yürütülen çalışmalar çerçevesinde farklı ülkelerden gelen 28 göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yapan 1 Türk vatandaşına ise para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından bir çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde 11 Afganistan, 5 Irak, 5 Suriye, 2 İran, 1 Rusya Federasyonu, 1 Özbekistan, 1 Azerbaycan ve 2 Irak vatandaşı olmak üzere toplam 28 göçmen yakalanarak sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Konuyla ilgili 1 Türk vatandaşına ise göçmen kaçakçılığı suçundan cezai işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR