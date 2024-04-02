Eskişehir\'de 6 yaşındaki çocuğun eziyet sonucu ölümü davasında babaanne ve hala hapis cezası aldı

Eskişehir'de 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik'in eziyet görmesi ve aç bırakılması sonucu hayatını kaybetmesi, 2 kardeşinin ise eziyet görmesiyle ilgili görülen davada, babaanne Cihangül Kurumlu 29 yıl 2 ay, hala Deniz Tiftik 26 yıl 8 ay hapis cezası aldı.
2022 yılı Aralık ayında meydana gelen olayda, cezaevinde bulunan Sibel ile Gökhan Tiftik çiftinin çocukları Nur Elif (6), Y. (10) ve M. (13), hala Deniz Tiftik, amca Sezer Tiftik ile babaanne Cihangir Kurumlu'ya ait Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'ndeki evde yaşamaya başladı. 14 Aralık'ta solunum yetmezliği ve kusma şikayetleriyle rahatsızlanan 6 yaşındaki Nur Elif, ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Nur Elif Tiftik'in eziyet gördüğü ve aç bırakıldığı tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan incelemenin ardından çocukların yaşadığı evin sahibi olan hala Deniz Tiftik ile amca Sezer Tiftik, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hala ile amca tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Nur Elif Tiftik'in babaannesi Cihangül Kurumlu ise olaydan 4 gün sonra yakalandı ve tutuklandı.
"Deniz ve Cihangül'ü de Allah'a havale ediyorum"
Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar celsesinde, tutuklu sanıklar mahkeme salonunda hazır bulundu. Nur Elif'in annesi Sibel Tiftik, babası Gökhan Tiftik ve taraf avukatlarının da katıldığı karar duruşmasında tutuklu sanıklara son sözleri soruldu. Karar öncesi söz alan Nur Elif Tiftik'in babası Gökhan Tiftik, Sezer Tiftik'ten şikayetçi olmadığını ifade ederek, "Sezer'den şikayetim yok. Deniz ve Cihangül'ü de Allah'a havale ediyorum, şikayetçiyim. Cezalandırılmalarını istiyorum" diye konuştu.
Sezer Tiftik, suçlamaları kabul etmeyerek, "Bu olayla uzaktan yakından alakam yok. Beraatimi talep ediyorum, ben suçsuzum. Bana iftira atıyorlar" dedi.
Cihangül Kurumlu da suçlamayı kabul etmeyerek, "Sibel, Gökhan ve eski eşim bana iftira atıyor. Çocukların kaldığı evde ben kalmıyordum. Bana iftira atıyorlar, çünkü ben bakmadım. Olayla bir alakam yoktur. Gökhan artık benim oğlum değildir. Eski eşimin de yargılanmasını istiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.
Deniz Tiftik de çocuklara eziyet iddiasını kabul etmeyip, "Ben bu suçlamaları hak etmedim. Çocuklara çok iyi baktım, abim de biliyor. Abimin bana bunu yapması haksızlık. Suçlamayı kabul etmiyorum, hakkındaki suçlamalar yalandır. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.
Babaanneye ve halaya ceza yağdı
Son sözlerin ardından mahkeme heyeti tutuklu sanıklar hakkındaki kararını açıkladı. Babaanne Cihangül Kurumlu hakkında Nur Elif Tikfik'e karşı 'Kasten öldürme' suçundan verilen 23 yıl hapis cezası iyi hal indirimiyle 19 yıl 2 aya düşürüldü. Nur Elif'in kardeşlerine eziyet suçundan da iyi hal indirimiyle 10 yıl hapis cezası alan Cihangül Kurumlu, toplamda 29 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hala Deniz Tiftik hakkında Nur Elif Tiftik'e karşı 'Kasten öldürme' suçundan verilen 22yıl hapis cezası iyi hal indirimiyle 18 yıl 4 aya düşürüldü. Nur Elif'in kardeşlerine eziyet suçundan da 8 yıl 4 ay hapis cezası alan Deniz Tifik, toplamda 26 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Amca Sezer Tiftik'e beraat
Tutuklu sanık amca Sezer Tiftik hakkında, Nur Elif Tiftik'in ölümü ve kardeşlerine eziyet suçlarından beraat kararı verildi. Mahkeme heyeti Sezer Tiftik hakkında, Nur Elif Tiftik'in ölümünün ardından çıkan tartışmalarda akrabalarını tehdit ettiği gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis kararı verdi.
Kararların açıklanmasının ardından tutuklu sanıklar Cihangül Kurumlu, Deniz Tiftik ve Sezer Tiftik birbirine sarılarak gözyaşı döktü. Babaanne Cihangül Kurumlu, duruşma salonundan çıkarılırken "Ben suçsuzum" diye bağırdı. - ESKİŞEHİR
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