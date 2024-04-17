Eskişehir'de DEAŞ Operasyonunda 1 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de DEAŞ Operasyonunda 1 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir\'de DEAŞ Operasyonunda 1 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen BOZDOĞAN-26 operasyonlarında Eskişehir'de 1 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Toplamda 20 şüpheli yakalanırken, Bakan Yerlikaya terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

17.04.2024 14:23
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen BOZDOĞAN-26 operasyonlarında Eskişehir'de de 1 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya tarafından yapılan açıklamaya göre, 7 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak 'BOZDOĞAN-26' operasyonları gerçekleştirildi. Bu çerçevede, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerinin koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri tarafından İstanbul, Çorum, Elazığ, Eskişehir, İzmir, Kilis ve Trabzon'da çalışmalar yapıldı. Eskişehir'den de 1 DEAŞ mensubunun yakalandığı operasyonlar neticesinde terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten İstanbul'da 11, Çorum'da 3, Elazığ'da 1, İzmir'de 2, Kilis'te 1 ve Trabzon'da 1 olmak üzere toplamda 20 şüpheli yakalandı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Bakan Ali Yerlikaya, son terörist etkisiz hale gelinceye kadar mücadelenin kararlılıkla devam edeceği mesajını verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de DEAŞ Operasyonunda 1 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de DEAŞ Operasyonunda 1 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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