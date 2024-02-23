Müşterisini eşiyle çocuğunun yanında fırçayla dövdü - Son Dakika
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Müşterisini eşiyle çocuğunun yanında fırçayla dövdü

Sultangazi'de bir hediyelik eşya mağazası sahibi ile bir müşteri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Mağaza sahibi, aldığı fırça ile müşteriyi darp etti. Olaya müdahale eden çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Yaralanan adam ve ailesi polise başvurarak şikayetçi oldu.

23.02.2024 12:28  Güncelleme: 12:32
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Sultangazi'de hediyelik eşya mağazası sahibi ile müşteri arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında esnaf, müşteriyi eşi ve çocuğunun önünde fırça sapıyla dövdü. Çevredekilerin müdahalesiyle sona eren darpla ilgili müşteri polise şikayette bulundu.

TARTIŞMAYA EŞİ DE DAHİL OLDU

Sabah saatlerinde Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde iddialara göre, hediyelik eşya mağazası sahibi ile bir kadın müşterisi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmaya kadının eşi de dahil olunca tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

FIRÇAYI ALIP ART ARDA VURDU

Mağaza sahibi içeriden aldığı fırça ile adama art arda vurmaya başladı. Kavgaya çevredekiler ayırdı. Aldığı sopa darbeleriyle kafası yarılan adam ve ailesi polise giderek şikayetçi oldu.

Esnaf, müşterisini eşinin ve çocuğunun yanında fırçayla dövdü
Esnaf, müşterisini eşinin ve çocuğunun yanında fırçayla dövdü
Müşterisini eşiyle çocuğunun yanında fırçayla dövdü
Kaynak: DHA

Sultangazi, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Müşterisini eşiyle çocuğunun yanında fırçayla dövdü - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Azat Deniz: Yazıklar olsu eşinin çocuğunun yanında bide kapatın bu isyerini adalet yerini bulsun 171 6 Yanıtla
  • Tahsin Uçak: Hikayeyi birde esnaftan duymak lazım bir esnaf olarak bazen başka çare kalmıyor yoksa kimse kimsenin eşinin çocuğun yanında kavga etmek istemez 9 72 Yanıtla
  • Ekrem Korkmaz: Canına mı susadım diyor keko 57 3 Yanıtla
  • Can: Hak ediyorlar bence gör ne yaptı ne aptallık yaptı çıldırtttı esnafı… 0 5 Yanıtla
  • Şenol Mirza: Döven Kürt dövülen Kürt 0 3 Yanıtla

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SON DAKİKA: Müşterisini eşiyle çocuğunun yanında fırçayla dövdü - Son Dakika
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