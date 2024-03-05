Erzurum\'da Bilgi Güvenliği ve Farkındalık Zirvesi Düzenlendi

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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Erzurum Genç Girişimciler Kurulu (GGK), veri güvenliği ve siber saldırılar konusunda toplum bilincini artırmak amacıyla, "Bilgi Güvenliği ve Farkındalık Zirvesi" adı altında bir program düzenledi.

ETSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa; ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, ETSO Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, ETSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İsmail Suci, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları, Genç ve Kadın Girişimciler Kurullarının üyeleri, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesinden akademisyenler, kamu kurumlarının temsilcileri, kamu ve özel sektör kuruluşlarının bilgi işlem sorumluları ve öğrenciler katıldı.

Programın açış konuşmasını, TOBB Erzurum GGK Başkanı ve ETSO Meclis Üyesi İsmail Suci yaptı. Konuşmasında, dünyadaki en büyük gücün bilgi olduğunu ifade eden Suci şunları söyledi; "Sahip olduğumuz bilgiler insanların ekonomik, sosyal ya da psikolojik açıdan çok etkileneceği düzeylerde olabilir. Bu kapsamda günümüzde bilgi güvenliği meselesi özellikle küresel dünyanın merkeziyetçi yapılarında sürekli tartışılmaktadır. Kullandığımız elektronik cihazlarla hepimiz internet dünyasına doğrudan bağlıyız. Bu alanda yaptığımız her şey data merkezlerinde toplanmaktadır. İşte bu noktada devreye giren kötü niyetli insanların zorbalığına maruz kalabilmekteyiz. İş dünyasında bunun çokça örneklerine şahit olduk. Ticari, mali bilgilerine ulaşılan birçok işletmelerden fidyeler istenmişti. Birçok şirketin mağduriyet yaşadığını bilmekteyiz."

GGK Başkanı Suci ayrıca, 'Bilgi Güvenliği, 'Dijital Arşiv' ve 'Siber Risk Yönetimi' konularında ETSO'nun yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Başkan Özakalın'dan '4. Sanayi Devrimi' vurgusu

Programda daha sonra ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın konuştu. 'Bilgi Güvenliği ve Farkındalık Zirvesi' adı altında güncel ve son derece önemli bir konu hakkında düzenlenen etkinlikten dolayı, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu'na teşekkür eden Başkan Özakalın konuşmasında bilgi teknolojilerinin artık yaşamın her alanında son derece aktif bir şekilde kullanıldığına dikkati çekti.

Özakalın konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Günümüzde tüm sektörlerin gelişmesi için bilgi teknolojilerinin öncü rol üstlendiği bilinen ve kabul edilen bir gerçek. 'Endüstri 4.0' ya da '4.Sanayi Devrimi' dediğimiz olgu, birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini, üretim teknolojilerini ve daha bir çok şeyi içeren bir devrim... Endüstri 4.0'ın amacı; bilişim teknolojileri ile endüstriyi bir araya getirmektir. Daha açık bir ifadeyle söyleyecek olursak endüstri 4.0; daha az maliyet, daha az enerji kullanımı, daha fazla alan kazanımı, azami çalışma hızı ve verimi, daha kaliteli ürün ve daha hızlı sonuç alma anlamını taşıyor. Bu dönemi iyi kavrayan, anlayan ve buna yatırım yapan ülkelerin, hem ekonomik ve sosyal refah düzeylerinin artacağı, hem de dünyadaki gelişmelere yön verecek lider ülke konumuna gelecekleri bir gerçektir. Ancak siber risk faktörleri, 4. Endüstri Devriminde akıllı üreticiler ve dijital tedarik ağları için yeni riskler doğuruyor. Endüstri 4.0 destekli operasyonların yapısı ve dijital dönüşümün hızı, sistemin aktörlerini siber saldırılara daha açık hale getiriyor. Bu da üreticilerin ve tedarik ağlarının siber risklere daha hazırlıklı olması gerektiği anlamına geliyor."

"Siber Güvenlik Stratejilerimiz Güvenli, Tetikte ve Sağlam Olmalı"

Endüstri 4.0 çağında siber risklerin yeterli derecede önlenebilmesi için siber güvenlik stratejilerinin güvenli, tetikte, sağlam olması ve kurumların bilgi teknolojileri stratejilerine en başından itibaren entegre edilmesinin büyük önem taşıdığını dile getiren Başkan Özakalın, "Bu açıdan baktığımızda TOBB İl Genç Girişimciler Kurulumuz tarafından düzenlenen, "Bilgi Güvenliği ve Farkındalık Zirvesi" daha da anlam kazanıyor. Bilgi güvenliği, işletmelerin müşterilerinin gizliliğini koruma yükümlülüğünü yerine getirmesine, veri ihlallerinden kaynaklanabilecek maddi kayıpları azaltmasına ve işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlamasına yardımcı olur. Bilgi güvenliği yönetimi ise; organizasyonların bilgi varlıklarını korumak ve siber saldırılara karşı hazırlıklı olmak adına çok önemlidir. Bu nedenle, işletmelerin bilgi güvenliği planlarını düzenli olarak gözden geçirmeleri ve güncellemeleri uzmanlar tarafından öneriliyor. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz de sorumluluğumuzun gereği olarak bilgi güvenliği ve siber saldırılar konusunda gerekli altyapı çalışmalarını yaptık yapmaya da devam ediyoruz. Burada şunu da ifade etmekte fayda görüyorum; İletişim altyapımızın dış tehditlere karşı korunması için gayret gösteren, 7/24 operasyonel çalışmalar yürüten kamu ve özel sektör kuruluşlarımızın, sahip oldukları tüm imkanlarıyla ve büyük bir özveriyle ülkemizin siber güvenliğine hizmet ettiklerine de gönülden inanıyoruz."

Program daha sonra Erzurum Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uzman personeli ile SOPHOS Bilişim ve Danışmanlık Firması Bilgi Güvenliği Uzmanı Serdar Aydemir tarafından katılımcılara bilişim güvenliği konularında detaylı bilgiler verildi. Katılımcıların yoğun ilgisini çeken sunumların ardından, anket formu doldurarak zirveye iştirak edenler arasında çekilen kura sonucu 1 kişiye dizüstü bilgisayar, 50 kişiye de antivirüs programı hediye edildi. - ERZURUM