Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı

Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz\'ın ifadesi ortaya çıktı

Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınan ve ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz'ın hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı. Saymaz, "Gezi Parkı eylemlerini organize ettiği söylenen kişilerle herhangi bir bağım yoktur. Dosyada bulunan tape kayıtları Gezi olaylarıyla alakalı değildir. Ben sadece gazetecilik faaliyeti çerçevesinde haber yapmak amacıyla görüşmeler yaptım." dedi.

21.03.2025 15:31  Güncelleme: 15:46
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gazeteci İsmail Saymaz'ın Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala'nın web sitesinin hazırlanmasında ve eylemleri basın yoluyla yayma amacıyla kurmayı planladığı televizyon kanalının kurulması için rol alan kişilerle konuşma içerikleri tespit edildi.

DESTEK İÇİN ADLİYEYE GELDİLER

Soruşturma kapsamında Saymaz'ın, Gezi Parkı sanıkları Mehmet Osman Kavala, Şerafettin Can Atalay, Çiğdem Mater Utku ve Ayşe Mücella Yapıcı ile olaylar sürecinde yoğun irtibatı olduğu, sosyal medyadan olaylara ilişkin çok sayıda paylaşımda bulunduğu, olaylarda aktif rol alarak sosyal medyada gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı belirlendi. Soruşturma çerçevesinde Saymaz, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan gözaltına alındı.

Öte yandan, İsmail Saymaz'ın eşi Şeyda Saymaz ve Halk Tv Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş da adliyeye geldi. Gazeteciler Barış Pehlivan, Şule Aydın, Barış Terkoğlu ve Timur Soykan da İsmail Saymaz'a destek için adliyede bekledi.

EV HAPSİNE ÇARPTIRILDI

Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinin ardından ev hapsi talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen İsmail Saymaz hakkında Sulh Ceza Hakimliğince ev hapsi kararı verildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Saymaz'ın Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesi ortaya çıktı. Saymaz'ın ifadesinde, "Hiçbir şekilde sokağa davet ve iktidara karşı protestoya veya kanun dışı bir eyleme çağrı yapmadım. Bu tweetlerim arasında bazı şiddet olaylarını eleştirdim" cümlelerini kullandığı öğrenildi.

"HABER YAPMAK AMACIYLA GÖRÜŞMELER YAPTIM"

Saymaz'ın Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesinde şu cümleleri kullandığı bilgisi edinildi: "Gezi Parkı eylemlerini organize ettiği söylenen kişilerle herhangi bir bağım yoktur. Osman Kavala, Can Atalay ve Mücella Yapıcı ile yalnızca gazetecilik çerçevesinde görüşmüşümdür. Osman Kavala isimli şahısla görüşmem Gezi Parkı eylemlerinden 1,5 yıl sonra gerçekleşmiştir. Bunun nedeni de Gezi Parkı eylemleriyle ilgili haber yapmak istememdir; bu haber de 2 gün sonra yayımlanmıştır. Can Atalay ile Taksim'i yayalaştırma projesinde avukat olduğu için görüştüm. Dosyada bulunan tape kayıtları Gezi olaylarıyla alakalı değildir; bu görüşmeler Gezi Parkı eylemlerinden 8 ay veya 1 yıl sonra yapılmıştır. Bu görüşmelerde ben aranmıştım. Ben Gezi Parkı eylemlerinin ne organize edilmesinde ne de yaygınlaştırılmasında bulundum. Ben sadece gazetecilik faaliyeti çerçevesinde haber yapmak amacıyla görüşmeler yaptım.

"SORUŞTURMAYI HAFTALAR ÖNCESİNDEN HABER ALMIŞTIM"

Sosyal medya paylaşımlarım ise Gezi Parkı eylemlerine ilişkin haber içeriklidir. Hiçbir şekilde sokağa davet ve iktidara karşı protestoya veya kanun dışı bir eyleme çağrı yapmadım. Bu tweetlerim arasında bazı şiddet olaylarını eleştirdim. Yine tweetlerimde FETÖ'cü polisler tarafından yapılan çadır eylemleri ve yoğun gaz sıkma olaylarını da eleştirdim. Hakkımda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma yürütüldüğünü haftalar öncesinden haber almıştım. Bu soruşturma 14 Şubat 2025 tarihinde başlamıştır. Bunu bilmeme rağmen Londra, Paris ve Frankfurt'a gidip geri geldim. Kaçma şüphem yoktur. Uzun yıllardır sabit ikametgah sahibiyim, bilinen ve tanınan bir gazeteciyim. Hakkımda istenen adli kontrol tedbirinin reddine karar verilerek, direkt serbest bırakılmamı talep ederim."

Öte yandan; gazeteci Candaş Tolga Işık, İsmail Saymaz'ın ailesine kavuştuğu görüntüyü paylaştı.

Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ponçik Pamuk:
    merak etme kardeşim kimin ne olduğunu kör olmayanlar görüyor. biz suçsuz olduğunuzu biliyoruz. Allaha havale ediyoruz 70 91 Yanıtla
  • 205622:
    yakında gizli bir tanık çıkar atarlar içeri ayagini denk al diyo Bademler 49 47 Yanıtla
  • Erol:
    Ergenekon,balyoz zamanı kalemini satan,fetö ile kol kola gezen sözde gazeteci Nagihan alçı,Rasim Ozan Kütahyalı,Sedat Peker'in deyimiyle şerefi aldığı para kadar olan ve zamanında fetö ile görüşmeler yapmak için defalarca abd ye giden Abdulkadir Selvi,hüseyin gülerce bunlara neden hiç işlem yapıpmıyor ,bunlar dokunulmazmı onlara hukuk işlemiyormu ? 55 11 Yanıtla
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