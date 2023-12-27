 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eyüpsultan'da denetimden kaçan araçtan sokağa kanlı silah atıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Eyüpsultan'da denetimden kaçan araçtan sokağa kanlı silah atıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan huzur uygulamasında Eyüpsultan'da bir araç uygulama noktasında durmayarak kaçtı. Aracın içerisindeki şahıs, kan lekesi bulunan bir silahı sokağa fırlattı. Ekiplerin kaçan şahsı yakalamaya yönelik çalışması sürüyor. Denetimlerde uyuşturucu madde ve bandrolsüz elektronik sigara bulunurken alkollü bir sürücüye para cezası kesildi.

Eyüpsultan\'da denetimden kaçan araçtan sokağa kanlı silah atıldı
27.12.2023 - 00:09,  Güncelleme: 00:10
Abone Ol

Eyüpsultan'da denetimden kaçan araçtan sokağa kanlı silah atıldı

Kaçan şahsı yakalamaya yönelik çalışma sürüyor

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan huzur uygulamasında Eyüpsultan'da bir araç uygulama noktasında durmayarak kaçtı. Aracın içerisindeki şahıs, kan lekesi bulunan bir silahı sokağa fırlattı. Ekiplerin kaçan şahsı yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı. Eyüpsultan, Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde yapılan denetimlerde araçlar durdurularak sürücülerin belgeleri kontrol edildi.

Eyüpsultan'da yapılan asayiş uygulamasına, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra Yunus ekipleri de katıldı. Göktürk Polis Merkez Yerleşkesi'nden çıkış yapan ekipler, ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi. Motosiklet, otomobil ve ticari araçlar durdurulup aranırken, vatandaşların da üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı.

Silahı sokağa atıp kaçtı

Eyüpsultan'da yapılan denetimler sırasında bir araç uygulama noktasında durmayarak kaçtı. Aracın içerisindeki şahıs kan lekesi bulunan bir silahı sokağa fırlattı. Ekiplerin kaçan şahsı yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

Öte yandan denetimlerde 3,25 gram uyuşturucu madde ve 49 adet bandrolsüz elektronik sigara bulunurken alkollü bir sürücüye ise 4 bin 64 TL para cezası kesildi. Uyuşturucu madde bulunan kişi ise gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eyüpsultan, Güvenlik, Trafik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da denetimden kaçan araçtan sokağa kanlı silah atıldı - Son Dakika


00:35
Türkiye 2024'ü kutlarken, Adana 2025'e girmeye hazırlanıyor Türkiye 2024'ü kutlarken, Adana 2025'e girmeye hazırlanıyor
23:47
AYM, Can Atalay hakkında hak ihlali kararının gerekçesini açıkladı AYM, Can Atalay hakkında hak ihlali kararının gerekçesini açıkladı
22:49
Kabine, asgari ücret için bugün bir araya geliyor! İşte masadaki senaryolar Kabine, asgari ücret için bugün bir araya geliyor! İşte masadaki senaryolar
22:31
Arjantin'de yaya köprüsü sel sularına kapıldı Arjantin'de yaya köprüsü sel sularına kapıldı
22:18
Kassam Tugayları, İsrail askerlerini taşıyan cipi vurdu Kassam Tugayları, İsrail askerlerini taşıyan cipi vurdu
21:03
İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum
20:26
Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi
19:59
Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi

Son Dakika
00:35 Türkiye 2024'ü kutlarken, Adana 2025'e girmeye hazırlanıyor
23:47 AYM, Can Atalay hakkında hak ihlali kararının gerekçesini açıkladı
22:49 Kabine, asgari ücret için bugün bir araya geliyor! İşte masadaki senaryolar
22:31 Arjantin'de yaya köprüsü sel sularına kapıldı
22:18 Kassam Tugayları, İsrail askerlerini taşıyan cipi vurdu
21:03 İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum
20:26 Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi
19:59 Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi
19:04 İsveç'in NATO'ya katılımı, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:51 Masaj salonunda yüzüne kezzap atılan genç kadın ağır yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 01:08:54. #1.11#
SON DAKİKA: Eyüpsultan'da denetimden kaçan araçtan sokağa kanlı silah atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement