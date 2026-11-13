Eyüpsultan'da şiddetli rüzgarla kopan apartman çatısı 3 otomobile hasar verdi - Son Dakika
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Eyüpsultan'da şiddetli rüzgarla kopan apartman çatısı 3 otomobile hasar verdi

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Eyüpsultan\'da şiddetli rüzgarla kopan apartman çatısı 3 otomobile hasar verdi
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Eyüpsultan\'da şiddetli rüzgarla kopan apartman çatısı 3 otomobile hasar verdi
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Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde sabah 08.30 sıralarında şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısının bir bölümü uçtu. Kopan parçalar park halindeki 3 otomobilin üzerine düşerek hasara yol açtı; olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısının bir bölümü uçtu. Çatıdan kopan parçalar park halindeki 3 otomobilin üzerine düşerken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, sabah 08.30 sıralarında Eyüpsultan ilçesi Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi'nde meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle bir apartmanın çatı bölümünün bir kısmı yerinden koparak caddeye savruldu. Çatıdan kopan parçalar, yol kenarında park halinde bulunan otomobillerin üzerine düştü. Olayda 3 araçta hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçların üzerine düşen çatı parçalarını kaldırarak yolu güvenli hale getirdi.

"Kimsenin orada olmaması önemli"

Otomobili zarar gören araç sahiplerinden Harun Er, olay anında büyük bir gürültü duyduklarını belirterek, "Saat 08.30 civarında rüzgarla birlikte yüksek bir ses geldi. Çatının kopması sonucunda parçalar araçların üzerine düştü. Burada 3 tane hasar gören araç var. İtfaiyeye haber verdik, raporlarını tuttular. Etkili ve güçlü bir rüzgar var. O anlarda burada kimsenin olmaması da çok önemli. İnsan hayatı söz konusu olacak şekilde zarar görülebilirdi" dedi.

Olay sırasında cadde üzerinde vatandaşların bulunmaması muhtemel bir faciayı önlerken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
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