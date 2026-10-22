Ezel Akay ile kardeşinin uyuşturucu testleri pozitif çıktı, kardeşi tutuklandı - Son Dakika
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Ezel Akay ile kardeşinin uyuşturucu testleri pozitif çıktı, kardeşi tutuklandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 22 Temmuz'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken kardeşi Eren Kazım Akay tutuklandı. İkisinin uyuşturucu testleri pozitif çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan yönetmen Ezel Akay ile tutuklanan kardeşi Eren Kazım Akay'ın uyuşturucu testleri pozitif çıktı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlatmıştı. Cumhuriyet savcılığının koordinasyonunda 22 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, evde arama yapılmıştı. Aramalarda 22 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 144 gram kubar esrar, aktif iklimlendirme sistemi ve çeşitli malzemeler ele geçirildiği bildirilmişti.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay, uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek, kan ve saç örnekleri alınmıştı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ezel Akay, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kardeşi Eren Kazım Akay tutuklanmıştı.

Yapılan test sonuçları ortaya çıktı. Yönetmen Ezel Akay ve müzisyen kardeşinin uyuşturucu testleri pozitif çıktı.

Kaynak: İHA
Ezel AkayYönetmen3. SayfaMagazinİnegölBursaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Ezel Akay ile kardeşinin uyuşturucu testleri pozitif çıktı, kardeşi tutuklandı - Son Dakika
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