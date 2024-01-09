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Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı iddialarını kabul etmedi - Son Dakika
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Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı iddialarını kabul etmedi

Eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırısına ilişkin davada iddiaları kabul etmedi.

09.01.2024 - 11:14,
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Eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yönelik yumruklu saldırısına ilişkin davada tehdit suçlamasını kabul etmedi. Dava 28 Şubat'a ertelendi.

SAHA İÇİNE GİRİP YUMRUK ATMIŞTI

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü - Rize spor maçının ardından Türk futbolunda büyük bir skandal meydana gelmiş ve 1-1 biten müsabaka sonrasında Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca, saha içine girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. 15 gün tutuklu kalan Koca, geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti.

Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı iddialarını reddetti

DAVA 28 ŞUBAT'A ERTELENDİ

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına başlandı. Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki Halil Umut Meler ile tutuksuz sanıklar Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Osman Erkam Can ve Şahin Yunus Şahin ile avukatları katıldı. Koca, hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırısına ilişkin davada iddiaları kabul etmedi. Dava 28 Şubat'a ertelendi.

TEHDİT ETTİĞİ İDDİASINI YALANLADI

Faruk Koca ilk savunmasında, "Tehdit kısmı doğru değil, savcılıkta ifade vermiştim. Onun dışında bir şey demiyorum. Yaşanan durumdan dolayı duyduğum üzüntümü de anlatmıştım sizin huzurunda da çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Kamuoyunun bu olayın meşgul edilmesi nedeniyle üzüntümü dile getiriyorum başka bir şey demek istemiyorum" dedi.

Koca, müşteki avukatının, "Olay öncesinde olayın gelişimiyle ilgili provoke edecek bir beyan oldu mu?" sorusuna "Hayır" karşılığını verdi.

Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı iddialarını reddetti

MELER: TEHDİDİ DUYDUM, ŞİKAYETÇİYİM

Ardından söz verilen hakem Halil Umut Meler ise, "İddianamede anlattığım şekilde gerçekleşti olay. Daha önce ifade mi verdim, tekrar ederim. Tehdit sözünü Faruk Koca'dan doğrudan duydum şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

"SENİ ÖLDÜRECEĞİM" DEMİŞ

Duruşmada tanık olarak dinlenen hakem Kerem Ersoy da "Aynı maçta hakem olarak görev yapmaktaydım. Maç sonu müştekinin yanında dururken Faruk Koca müştekiye yumruk attı. Bize yönelik 'sizi bitireceğim' ve Meler'e de 'seni öldüreceğim' dedi." ifadelerini kullandı.

Ersoy, diğer iki sanığın da yere düştükten sonra Meler'e tekme attığını söyledi.

SUÇLAMALAR VE İSTENEN CEZALAR

İddianamede, Meler "müşteki", eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Osman Erkam Can ve Şahin Yunus Şahin "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

Şüphelilerden Koca'nın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne, "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık"tan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede, Çelikkaya ve Şahin'in, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapsi, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılmaları istendi.

Can hakkında ise "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası talep edildi.

Şüpheliler hakkında ayrıca 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18. maddesi uyarınca seyirden men yasağı istendi.

Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler\'e yönelik saldırı iddialarını kabul etmedi
Kaynak: İHA
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Halil Umut Meler, Ankaragücü, Faruk Koca, 28 Şubat, Hukuk, 3.Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı iddialarını kabul etmedi - Son Dakika


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