Fatih'te Kaçak Tarihi Eser Operasyonu

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Fatih'te düzenlenen operasyonda tarihi değer taşıdığı değerlendirilen çok sayıda obje ele geçirildi, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Fatih'te 3 farklı adres tespit etti. Harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise, 150 adet Yunan ve İmparatorluğu ile 17., 18. ve 19. yüzyılda Osmanlı, İspanya deniz aşırı, Almanya Federal Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri dönemlerine tarihlendiği düşünülen farklı ebat ve boyutlarda sikke grubu, 334 adet Hristiyanlık inancına ait olduğu değerlendirilen, ahşap malzemeden imal farklı boyut ve ebatlarda ikona grubu, 63 adet 17., 18., 19. ve 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülen etnografik nitelikteki kültür varlıkları olmak üzere koruyucu ve vurucu silahlar, cam eşyalar, süs eşyaları, yüzük taşları, küpeler, iğneler, askılar, mühürler, bilezik ve benzerleri, deri, bez, papirus, parşümen veya maden üzerine yazılı veya tasvirli belgeler ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca damgalı veya yazılı levhalar, yazma veya tezhipli kitaplar, minyatürler, kumaş ve benzeri taşınır eşyalar ve bunların parçaları, 39 adet geç Osmanlı devirlerine tarihlendiği düşünülen gümüş kaşık seti grubu, 28 adet geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet devirlerine tarihlendiği düşünülen mühür, 17 adet Kütahya ve İznik seramik taşınmaz karo parça grubu, 3 adet Osmanlı dönemi kale tüfeği, 2 adet üzerinde Hz. İsa ve Hz. Meryem figürleri bulunan fil dişi olabileceği değerlendirilen obje de ele geçirildi.

Eserlerin, İstanbul Ayasofya Müzesi Müdürlüğü, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

Yakalanan şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, ele geçirilen kaçak tarihi eserler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi. - İSTANBUL