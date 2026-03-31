Fatih'te Kurye Silahlı Saldırıyla Hayatını Kaybetti

31.03.2026 19:56
İstanbul Fatih'te kimliği belirsiz kişi tarafından vurulan kurye Arif İsmailov hayatını kaybetti.

İstanbul Fatih'te kimliği belirsiz şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kurye hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 16.30 sıralarında İstanbul Fatih ilçesi Balabanağa Mahallesi Zeynep Kamil Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, lojistik firmasında kurye olarak çalışan yabancı uyruklu Arif İsmailov'un yanına kimliği belirsiz bir şahıs yaklaşarak geldi. Şahıs, İsmailov'ı kafasından vurarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan İsmailov, çevredeki vatandaşlar tarafından araçla hastaneye götürüldü. İhbar üzerine sokağa polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Arif İsmailov'un yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yapılan incelemenin ardından polis ekipleri, saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

