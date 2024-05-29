FATİH'te Doğukan Uğur, Eşini ve Kendisini Tanıştıran Kişiyi Öldürdü - Son Dakika
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FATİH'te Doğukan Uğur, Eşini ve Kendisini Tanıştıran Kişiyi Öldürdü

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Fatih'te Doğukan Uğur, 2 yıl önce evlendiği Cezayir uyruklu eşi Zahra Nojioua'nın boğazını keserek öldürdükten sonra kendisini karısıyla tanıştıran Cezayir uyruklu Zahir Benferchiche'yi bıçaklayarak öldürdü. Polis, şüpheli Uğur'u yakalamak için çalışma başlattı. Zahir Benferchiche'nin çevresindeki kişilere belli bir miktar para karşılığında Cezayir'den kadın bularak evlendirdiği öne sürüldü.

29.05.2024 13:11
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FATİH'te Doğukan Uğur, 2 yıl önce evlendiği Cezayir uyruklu eşi Zahra Nojioua'nın (29) boğazını bıçakla keserek öldürdükten sonra kendisini karısıyla tanıştıran Cezayir uyruklu Zahir Benferchiche'yi bıçaklayarak öldürdü. Polis, şüpheli Uğur'u yakalamak için çalışma başlattı.

Doğukan Uğur, Fatih Yedikule'de, 2 yıl önce Cezayir Uyruklu Zahir Benferchiche'nin tanıştırdığı yine Cezayir uyruklu olan Zahra Nojioua (29) ile evlendi. Evlilik sürecinde, ikili arasında devam eden sorunların ardından Uğur, geçtiğimiz pazartesi akşamı Zahra Nojioua'yı eline aldığı bıçakla boğazını keserek öldürdü. Evden çıkan Uğur daha sonra kendisini eşiyle tanıştıran ve camide tuvalet temizliği işiyle uğraşan Zahir Benferchiche'nin çalıştığı yere geldi. Uğur, iddiaya göre karısını öldürdüğü bıçakla Benferchiche'yi de öldürdü. İşlediği iki cinayetin ardından kayıplara karışan Doğukan Uğur'u yakalama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan camide tuvalet temizliği işiyle uğraşan Zahir Benferchiche'nin çevresindeki kişilere belli bir miktar para karşılığında Cezayir'den kadın bularak evlendirdiği öne sürüldü.

"BİRKAÇ KİŞİYE DAHA GETİRMİŞTİ"

Mahalle sakinlerinden Cemil Ağdağ, "Arkadaşım telefonla arayıp Zahir'in bıçaklandığını söyledi. Zahir burada caminin temizlik işleriyle ilgileniyordu. Cezayir'den bir kadın getirip tanıştırmış. Tanıştırdığı kişiyle kadının arası açılınca önce kadını öldürüyor. Sonra da buraya gelip tanıştırdığı için Zahir'i öldürüyor. Birkaç kişiye daha kadın getirmişti. Ben kendisini uyarmıştım bunları yapmaması konusunda. Böyle saçmalık olmayacağını söyleyip kızdım. Tuvaletin içinde kaldığı bir oda vardı, orada öldürüldü" dedi.

FATİH\'te Doğukan Uğur, Eşini ve Kendisini Tanıştıran Kişiyi Öldürdü
Kaynak: DHA

İstanbul, Cezayir, Doğukan, Fatih, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa FATİH'te Doğukan Uğur, Eşini ve Kendisini Tanıştıran Kişiyi Öldürdü - Son Dakika

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