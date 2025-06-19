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İstanbul'da otomobilde kanlı infaz

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İstanbul\'da otomobilde kanlı infaz
19.06.2025 07:05
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İstanbul\'da otomobilde kanlı infaz
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İstanbul Fatih'te, otomobiliyle sokağa girdiği sırada yanındaki kişinin silahlı saldırısına uğrayan sürücü hayatını kaybetti. Polis, saldırı sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.

Fatih'te gece saatlerinde ilerleyen otomobilde yolcu konumunda bulunan şahıs, aracın sürücüsüne ateş açtı. Ateş açılan aracın sürücüsü hayatını kaybederken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Fatih, Yedikule Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 DS 3661 plakalı araç Şişmanağa Sokak'a geldiği sırada yolcu koltuğundaki kişi bilinmeyen bir nedenle araç sürücüsüne silahla ateş etti.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Araç sürücüsü kanlar içerisinde yığılırken ateş eden şahıs ise olay yerinden kaçarak bir apartmana girdi. Bir süre burada bekleyen şahıs daha sonra binadan çıkarak olay yerinden kaçtı. Yaşanan olay sonrası mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahale esnasında araç sürücüsünün hayatını kaybettiğini tespit etti.

İstanbul'da otomobilde kanlı infaz

POLİS KAÇAN SALDIRGANIN PEŞİNDE

Şahsın hayatını kaybetmesi üzerine polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi alarak konuyla ilgili derinlemesine araştırma yapmaya başladı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için girişimler başlarken çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri de polis ekipleri tarafından incelendi.

İstanbul'da otomobilde kanlı infaz

Saldırıda hayatını kaybeden araç sürücüsünün cenazesi Yenisbosna Adli Tıp Kurumuna götürülmek üzere yola çıktı. Kaçan şahsı arama çalışmaları sürdürülürken saldırının gerçekleştiği araç ise otoparka kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da otomobilde kanlı infaz - Son Dakika

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