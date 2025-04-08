Fatih\'te tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şahıs, polise de saldırınca vuruldu

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Topkapı Mahallesi'nde yabancı uyruklu iki şahıs arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BİR KİŞİ BIÇAKLANDI

Büyüyen tartışmada şahıslardan biri diğerini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıs sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

POLİSE DE SALDIRINCA AYAĞINDAN VURULDU

Saldırgan ise, olay yerine gelen polis ekiplerine de bıçakla saldırınca ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan saldırgan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokağa gelerek çalışma yaptı.