Fatih'te tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şahıs, polise de saldırınca vuruldu - Son Dakika
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Fatih'te tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şahıs, polise de saldırınca vuruldu

Fatih\'te tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şahıs, polise de saldırınca vuruldu

İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu iki kişi arasında çıkan tartışmada şahıslardan biri diğerini bıçakla yaraladı. Bıçaklı saldırgan, gelen polis ekiplerine da saldırınca ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

08.04.2025 00:00
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İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Topkapı Mahallesi'nde yabancı uyruklu iki şahıs arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Fatih'te tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şahıs, polise de saldırmak istedi

BİR KİŞİ BIÇAKLANDI

Büyüyen tartışmada şahıslardan biri diğerini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıs sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fatih'te tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şahıs, polise de saldırmak istedi

POLİSE DE SALDIRINCA AYAĞINDAN VURULDU

Saldırgan ise, olay yerine gelen polis ekiplerine de bıçakla saldırınca ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan saldırgan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokağa gelerek çalışma yaptı.

Fatih'te tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şahıs, polise de saldırmak istedi
Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Fatih, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şahıs, polise de saldırınca vuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 008294:
    Ellerinize sağlık önce vur sonra dur parola amerikada yapsın o hareketi anında sarı torbaya koyarlar 11 1 Yanıtla
  • Ekber SATIR:
    Polisin onu vurduktan sonra yatırıpskmesi lazım başka türlü insan olmaz bu imnetorlar. 6 0 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    ya ne ayağı kafaya sıkacaksın 4 1 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    yabancı uyruklu derken? fatihte ispanyollar ve italyanlar var çoğunlukla. suri ve afganlar değildir bence onlar mümin, yapmazlar kat’a. 0 0 Yanıtla
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